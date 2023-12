Les Golden State Warriors surmontent l'expulsion de Draymond Green pour gagner 117-116 contre les Memphis Grizzlies

Les Warriors ont dû jouer toute la seconde mi-temps sans Green après qu'il ait été expulsé pour une faute flagrante de niveau 2 - décrite dans le règlement de la NBA comme un contact jugé "inutile et excessif" - peu avant la mi-temps.

Alors que l'attaquant des Grizzlies Brandon Clarke s'élançait pour un dunk, dans une tentative apparente de bloquer le ballon, le bras de Green est entré en contact avec la tête de Clarke alors qu'il s'élançait vers le bas, tout en saisissant le maillot de Clarke.

On peut entendre Green dire que sa "main s'est prise dans le maillot (de Clarke)", mais il est tout de même expulsé après un examen officiel.

Le chef de l'équipe arbitrale, Kane Fitzgerald, a expliqué après le match pourquoi la faute a été jugée flagrante 2 plutôt que flagrante 1, ce qui n'aurait pas entraîné d'expulsion.

"La première partie était l'enroulement et le contact significatif au visage, puis l'arrachement du maillot et le jet au sol sur un joueur vulnérable en l'air rendent ce geste inutile et excessif. C'est ce qui a conduit à la deuxième faute flagrante", a déclaré Fitzgerald dans son rapport.

En l'absence de Green et avec le meneur de jeu vedette Steph Curry en proie à des problèmes de fautes, les Warriors se sont appuyés sur le meneur de jeu de troisième année Jordan Poole pour marquer des points.

Poole, qui connaît une saison exceptionnelle, a marqué 31 points en sortie de banc, avec neuf passes décisives et huit rebonds, tandis que Curry a ajouté 24 points.

Dans les derniers instants du match, Klay Thompson a réussi un tir à trois points pour donner l'avantage aux Warriors, avant de manquer deux lancers francs pour permettre à Memphis de rester à portée.

Mais les Grizzlies n'ont pas pu prendre l'avantage, Ja Morant manquant un lay-up contesté à l'expiration du temps imparti, ce qui a permis aux Warriors de remporter le premier match de leur série d'éliminatoires au meilleur des sept manches.

"Il s'agit d'un match important à gagner, surtout avec la sortie précoce de [Green]", a déclaré Poole. "Il faut vraiment trouver la force et le courage de s'accrocher et de se verrouiller offensivement et défensivement. Il est un élément essentiel de notre équipe... Nous avons été capables de le remplacer par l'énergie qu'il dégage".

Pour Memphis, Morant a mené l'équipe avec un quasi triple-double de 34 points, 9 rebonds et 10 passes, tandis que Jaren Jackson Jr. a accumulé 33 points et 10 rebonds.

Mais c'est ce tir manqué au buzzer qui a finalement décidé de l'issue du match.

"J'ai raté un layup que je fais normalement tout le temps", a déclaré Morant.

Les deux équipes s'affronteront pour le deuxième match mardi à Memphis.

