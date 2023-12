Les Golden State Warriors prennent leurs distances avec un investisseur qui a déclaré : "Personne ne se soucie de ce qui arrive aux Ouïghours".

M. Palihapitiya a fait ce commentaire sur le "All-in Podcast" samedi, après que son co-animateur Jason Calacanis a évoqué la position "très ferme" du président américain Joe Biden sur les violations présumées des droits de l'homme dont est victime la minorité ouïghoure en Chine.

"Personne ne se soucie de ce qui arrive aux Ouïghours, d'accord ? Vous en parlez parce que vous vous en souciez vraiment, et je pense que c'est bien que vous vous en souciiez, le reste d'entre nous s'en moque", a déclaré M. Palihapitiya, tandis que M. Calacanis a réagi avec surprise.

"Je vous dis simplement... une vérité très dure, très laide. De toutes les choses qui m'intéressent, oui, c'est en dessous de ma ligne".

Le co-animateur David Sacks a déclaré que la personne moyenne s'en soucierait lorsque le sujet lui serait présenté, mais Palihapitiya a poursuivi : "Je me préoccupe du fait que notre économie pourrait basculer en un clin d'œil si la Chine envahissait Taïwan [...]. Je me préoccupe du changement climatique ... Je me préoccupe de l'infrastructure de santé paralysante et décrépite de l'Amérique.

Mais si vous me demandez : "Est-ce que je me soucie d'un segment d'une classe de personnes dans un autre pays ? Je ne leur donnerai la priorité sur nous que lorsque nous pourrons prendre soin de nous-mêmes".

L'investisseur milliardaire de 45 ans a également déclaré que l'idée de soutenir les droits de l'homme à l'échelle mondiale est une "croyance de luxe".

"Nous ne faisons pas assez d'efforts au niveau national pour exprimer ce point de vue de manière réelle et tangible", a-t-il ajouté. "Tant que nous n'aurons pas fait le ménage chez nous, l'idée que nous sortions de nos frontières (...) pour parler du bilan de quelqu'un d'autre en matière de droits de l'homme est déplorable.

Dans une déclaration à CNN lundi, les Warriors ont pris leurs distances avec les commentaires de Palihapitiya : "En tant qu'investisseur limité qui n'a pas de fonctions opérationnelles quotidiennes avec les Warriors, M. Palihapitiya ne parle pas au nom de notre franchise, et ses opinions ne reflètent certainement pas celles de notre organisation".

La NBA n'a pas répondu à la demande de commentaire de CNN.

Je passe pour quelqu'un qui manque d'empathie

Palihapitiya figure sur le site Internet des Warriors en tant que membre du conseil d'administration. CNN a appris que Palihapitiya possède 2 % des Warriors.

À la suite d'une vague de critiques sur les médias sociaux, M. Palihapitiya a répondu à ses commentaires sur Twitter, en publiant une déclaration dont la légende se lit en partie : "Les questions importantes méritent des discussions nuancées.

"En réécoutant le podcast de cette semaine, je reconnais que je suis apparu comme manquant d'empathie. Je le reconnais entièrement. En tant que réfugié, ma famille a fui un pays avec ses propres problèmes de droits de l'homme, donc c'est quelque chose qui fait partie de mon expérience.

"Pour être clair, je pense que les droits de l'homme sont importants, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Un point c'est tout".

Enes Kanter Freedom, centre des Boston Celtics, a été l'un des principaux détracteurs des commentaires de Palihapitiya sur les Ouïghours. Freedom a récemment changé de nom et s'appelle désormais Enes Kanter. Il a déclaré à CNN que son nouveau nom de famille lui venait de ce que ses coéquipiers l'appelaient.

Au cours des derniers mois, ce vétéran de 11 ans de la NBA a utilisé les médias sociaux et des vêtements spécialement conçus pour les matchs de la NBA afin de sensibiliser et de critiquer le traitement réservé par la Chine à la communauté ouïghoure, une minorité musulmane vivant dans l'extrême ouest du pays.

Le département d'État américain estime que jusqu'à deux millions d'Ouïghours et d'autres minorités ethniques et religieuses ont été détenus dans des camps d'internement dans la région chinoise du Xinjiang depuis 2017.

D'anciens détenus affirment avoir été soumis à un endoctrinement politique intense, au travail forcé, à la torture et même à des abus sexuels. La Chine a nié à plusieurs reprises les accusations de violations des droits de l'homme dans le pays.

Freedom a également attiré l'attention sur le traitement réservé par la Chine au Tibet, à Taïwan et à Hong Kong, et a plus récemment appelé au boycott des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022 en signe de protestation.

Ingérence extérieure

Les commentaires de Freedom ont suscité une réaction brutale en Chine, le site chinois de streaming vidéo Tencent ayant retiré les matchs des Celtics et le gouvernement ayant critiqué les commentaires de Kanter.

Avec un extrait des commentaires de Palihapitiya, Freedom a déclaré sur Twitter: "Quand [la NBA] dit qu'elle défend la justice, n'oubliez pas qu'il y a ceux qui vendent leur âme pour l'argent et les affaires, comme Palihapitiya, le propriétaire des Warriors, qui dit que personne ne se préoccupe de ce qui arrive aux Ouïghours.

"Lorsque des génocides se produisent, ce sont des gens comme lui qui les laissent se produire. Honteux !"

Interrogé sur sa réaction aux commentaires de M. Palihapitiya, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lors d'une réunion d'information mardi : "Je n'ai pas entendu les informations pertinentes que vous avez mentionnées. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que les affaires du Xinjiang sont purement des affaires intérieures de la Chine et que nous ne tolérerons jamais aucune ingérence extérieure".

En décembre, un tribunal indépendant basé à Londres a jugé que la Chine avait commis un génocide contre les Ouïghours et d'autres minorités ethniques au Xinjiang, accusant les hauts dirigeants chinois, dont le président Xi Jinping, de "responsabilité première" pour les actes perpétrés contre les groupes minoritaires musulmans.

Une version précédente de cet article indiquait de manière erronée le montant de la participation de Palihapitiya dans Warriors.

