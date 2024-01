Les Golden State Warriors battent le Magic d'Orlando et mettent fin à une série de trois matches grâce aux 36 points de Steph Curry

Curry a marqué 36 points avec 60% de réussite et quatre triples pour ouvrir l'année 2024 avec une victoire. Le double MVP a également délivré six passes décisives et effectué quatre interceptions.

"Steph a été extraordinaire", a déclaré Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, après le match. "Mais Steph est toujours extraordinaire. Même quand il ne marque pas 36 points, l'attention qu'il attire défensivement, ce qu'il fait à la défense adverse, la façon dont il ouvre le terrain, c'est un joueur remarquable. Il s'est vraiment mis en marche un soir où nous en avions besoin".

Orlando a maintenu l'une des défenses les plus strictes de la ligue cette saison, mais n'a pas été en mesure de contenir une attaque des Warriors qui fonctionnait sur tous les cylindres.

L'attaquant de troisième année Jonathan Kuminga - qui a récemment été titularisé après la suspension pour une durée indéterminée de Draymond Green - a marqué 19 points, tandis que le quintuple All-Star Klay Thompson en a marqué 15.

Le vétéran Chris Paul et la recrue Trayce Jackson-Davis ont respectivement marqué 12 et 10 points, alors que les cinq titulaires des Warriors ont marqué à deux chiffres pour la première fois de la saison.

Curry a marqué huit points d'affilée pour les Warriors lors d'un deuxième quart-temps, avant de réussir un tir à trois points et de commettre une faute pour un jeu à quatre points vers la fin de la mi-temps.

Malgré les prouesses de Golden State, le Magic a réussi à garder le match serré tout au long de la soirée, le gardien d'Orlando Gary Harris réussissant un triple au buzzer de la mi-temps pour égaliser le match à 55.

Un troisième quart-temps au cours duquel les Warriors ont marqué six points de plus qu'Orlando a suffi à leur permettre de franchir la ligne d'arrivée et de quitter le Chase Center avec une victoire étriquée.

La recrue de l'année Paolo Banchero a marqué 27 points et pris 12 rebonds pour le Magic, tandis que Franz Wagner a marqué 25 points. Orlando est désormais 19-14 sur la saison et occupe la cinquième place de la Conférence Est.

Quant aux Warriors, ils sont 16-17 sur l'année, ce qui les place en 11e position à l'Ouest et à la limite d'une place dans le tournoi de rattrapage. Bien qu'ils aient remporté la victoire, les Dubs n'ont pas eu que des bonnes nouvelles puisqu'ils ont perdu Gary Payton II dans le deuxième quart-temps après s'être blessé à l'ischio-jambier. Payton jouait seulement son deuxième match après avoir manqué un mois à cause d'une blessure au mollet.

Il figure sur la liste des absents de Golden State au même titre que Green, qui a été suspendu en décembre pour avoir frappé le centre des Phoenix Suns Jusuf Nurkić lors d'un match. Il n'a pas de date de retour prévue et n'a pas été vu dans les installations de l'équipe, a déclaré Kerr aux journalistes après le match, bien qu'il ait dit qu'il était resté en contact avec Green par texto.

Les Warriors recevront la visite des Nuggets de Denver, champions de la NBA, jeudi, tandis que le Magic se rendra à Sacramento mercredi pour affronter les Kings.

