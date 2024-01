Les gobelets Stanley roses pour la Saint-Valentin suscitent la frénésie chez Target

Demandez à Target.

Il semble que pour certains fêtards de la Saint-Valentin, cette année, rien ne signifiera plus L-O-V-E que le cadeau d'un gobelet isotherme surdimensionné en acier inoxydable de couleur rose, carrément encombrant, bien trop lourd à transporter lorsqu'il est rempli pour "s'hydrater toute la journée", mais qui reste une solide sensation virale pour la nouvelle année.

En décembre,Target a lancé une collection de gobelets Stanley en édition limitée pour la Saint-Valentin, dans des tons rose vif et rouge cerise, comprenant un énorme gobelet de 40 onces, des gobelets plus petits en paquet de deux dans un emballage mignon avec le message "C'était l'amour à la première gorgée" et un gobelet Stacking Beer Pint.

Les acheteurs se sont jetés sur ces articles, parfois littéralement, comme en témoignent les vidéos TikTok qui montrent des personnes faisant la queue à l'extérieur des magasins Target en attendant de se précipiter sur ces Stanleys en édition limitée dès l'ouverture des portes.

D'autres vidéos montrent la course effrénée vers les présentoirs Stanley de la Saint-Valentin dans un magasin Target et quelques acheteurs qui trébuchent et tombent en chemin.

Target a déclaré que la collection a été lancée dans ses magasins du pays et en ligne le 31 décembre. Le détaillant a déclaré à CNN mercredi que les produits étaient extrêmement populaires et qu'ils étaient épuisés.

Il a également précisé que les éditions Stanley de la Saint-Valentin ne seraient pas réapprovisionnées, mais que les fans de Stanley pouvaient s'attendre à d'autres collaborations entre Target et la marque en 2024.

La marque Stanley, vieille de 111 ans, connaît une sorte de résurgence massive auprès d'une clientèle beaucoup plus jeune, composée de préadolescents, d'adolescents et de jeunes adultes.

Inventée par William Stanley Jr. en 1913, la bouteille isolée sous vide tout en acier a été conçue à l'origine pour conserver les aliments et les boissons chauds ou froids, et est devenue depuis un accessoire de camping et de randonnée très prisé.

Ces dernières années, le gobelet "Quencher" de 40 onces a connu un succès social rapide en raison de sa capacité à conserver les boissons chaudes ou froides pendant de longues périodes et du fait que, malgré sa taille, son fond conique s'adapte parfaitement au porte-gobelet d'un véhicule.

En novembre, une collaboration de Stanley avec Starbucks a déclenché des secousses virales similaires pour le gobelet Quencher rouge métallisé en édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Les gobelets ont également été rapidement épuisés. Si vous en voulez encore une, vous pouvez en trouver quelques-unes sur eBay, entre autres sites de revente. Mais préparez-vous à débourser quelques centaines de dollars au lieu des 50 dollars ou moins que vous auriez dû débourser si vous aviez acheté un gobelet chez le détaillant.

Target a déclaré que sa collection de la Saint-Valentin est vendue à partir de 20 dollars pour le gobelet de petite taille, 30 dollars pour le pack de deux et 45 dollars pour le gobelet Quencher.

