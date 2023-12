Les gîtes historiques des parcs nationaux : 10 de nos préférés

Situés à l'intérieur ou à proximité des sites du Service des parcs nationaux, ils comptent parmi les lieux de villégiature les plus exclusifs au monde, même si certains n'offrent pas l'air conditionné, une connexion Internet ou, dans un cas, l'accès routier à l'auberge.

Plusieurs de ces gîtes historiques datent d'avant l'existence du Service des parcs nationaux, créé en 1916.

Voici quelques-uns de nos lodges préférés, à découvrir lors de votre prochain voyage dans un parc national :

1. El Tovar

Grand Canyon, Arizona

Lorsque l'on se rend dans le parc national du Grand Canyon, il n'y a pas de chambre plus exclusive que celle qui se trouve sur le bord du lac. Hôtel des présidents et d'autres personnalités, El Tovar a été construit sur le bord du Grand Canyon pour un coût de 250 000 dollars et a ouvert ses portes en 1905.

Il s'agit d'un mélange de chalet suisse et de villa norvégienne destiné à séduire l'élite de l'époque. Il a été classé National Historic Landmark (monument historique national) en 1987.

2. Hôtel Majestic Yosemite

Parc national de Yosemite, Californie

Peu importe que l'hôtel historique Ahwahnee, situé dans le parc national de Yosemite en Californie, ait été rebaptisé Majestic Yosemite Hotel, à la suite d'un litige entre un ancien concessionnaire et le Service des parcs nationaux au sujet de la marque déposée.

Construit dans les années 1920 pour servir les personnes aisées, le Majestic/Ahwahnee estl'endroit rêvé pour ceux qui souhaitent séjourner dans un endroit haut de gamme du parc. Ce n'est pas dans votre budget ? Arrêtez-vous pour prendre un verre ou un repas et admirez la vue sur les chutes de Yosemite, Half Dome et Glacier Point. (Les chambres du bâtiment principal ont été récemment rénovées, et les travaux de modernisation des suites commenceront plus tard en 2018).

3. Greyfield Inn

Cumberland Island National Seashore, Géorgie

La plus grande et la plus méridionale des îles-barrières de Géorgie, Cumberland Island National Se ashore, abrite des plages vierges, des forêts et des chevaux sauvages. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par le camping sur l'île, Thomas et Lucy Carnegie ont construit ce qui est aujourd'hui le Greyfield Inn de 16 chambres pour leur fille Margaret Ricketson.

La fille de cette dernière, Lucy R. Ferguson, a transformé la maison en auberge en 1962, et la famille gère toujours la propriété. Les chambres d'hôtes de la maison principale ont été rénovées à la fin de l'année 2017, tout en respectant l'intégrité historique de la maison.

La maison est peut-être surtout connue pour avoir été choisie par John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette pour leur fête de mariage en 1996.

4. Crater Lake Lodge

Parc national de Crater Lake, Oregon

Une éruption a déclenché l'effondrement d'un imposant volcan et créé le lac le plus profond des États-Unis dans le parc national de Crater Lake , dans l'Oregon. Le Crater Lake Lodge a été construit au fond d'un cratère formé par l'effondrement du volcan et a ouvert ses portes en 1915.

Malgré l'histoire violente de l'endroit, le lodge respire le calme (il n'y a ni télévision ni téléphone dans les chambres).

Prenez une photo près de la cheminée du grand hall et demandez une chambre au bord du lac pour bénéficier de la meilleure vue. Le lodge est ouvert de façon saisonnière, de fin mai à mi-octobre, et des excursions en bateau sur le lac sont possibles pendant la majeure partie de la saison.

5. LeConte Lodge

Parc national des Great Smoky Mountains, Caroline du Nord/Tennessee

Situé près du sommet du mont LeConte, à une altitude de 6 400 pieds, dans le parc national des Great Smoky Mountains, le LeConte Lodge a connu des débuts modestes. Il s'agissait à l'origine d'un campement de tentes, alors que des discussions étaient en cours pour faire de ce territoire un parc national. Le fondateur du Lodge, Jack Huff, a commencé à construire la retraite en 1926, huit ans avant que le territoire ne soit désigné comme parc national.

La saison 2018 s'étend de la mi-mars au 20 novembre, et le directeur général du lodge, John Northrup, indique que le lodge accueille environ 12 000 personnes qui passent la nuit pendant les huit mois de la saison et 15 000 randonneurs d'un jour par an. (Les randonneurs d'un jour peuvent acheter de la nourriture au lodge).

Le lodge, où les visiteurs dorment dans des cabanes en rondins chauffées au propane et équipées de lanternes au kérosène (pas d'électricité), n'est accessible qu'en empruntant l'un des cinq sentiers de randonnée. Réveillez-vous tôt pour vous rendre à Myrtle Point et assister au lever du soleil à l'aube.

6. Auberge du Presidio

Presidio de San Francisco, Californie

Autrefois quartier des célibataires pour les officiers de l'armée américaine basés au Presidio de San Francisco, ce bâtiment de style néo-géorgien a été construit en 1903 et baptisé Pershing Hall en l'honneur du général John J. Pershing. Situé sur le Main Post, autrefois centre social du poste, il a été restauré pour devenir l'Inn at the Presidio.

L'armée américaine a quitté le Presidio en 1994 et l'auberge a ouvert ses portes en 2012. Peu après son ouverture, elle a reçu la certification LEED Gold du U.S. Green Building Council. Waterford Hotels & Inns, qui gère l'auberge pour le Presidio Trust, ouvrira The Lodge at the Presidio dans un bâtiment historique sur le Main Post du Presidio à la fin du mois de juin 2018.

7. The Inn at Brandywine Falls

Parc national de la vallée de Cuyahoga, Ohio

Construit en 1848 surplombant les chutes de Brandywine, l' Inn at Brandywine Falls, situé dans le parc national de la vallée de la Cuyahoga , dans l'Ohio, a conservé son caractère du XIXe siècle et propose des repas de la ferme à la table et un jacuzzi pour deux personnes dans une ancienne grange devenue une suite.

Située entre Cleveland et Akron, dans l'Ohio, cette auberge de six chambres est un lieu de retraite loin de l'agitation de la ville. C'est un endroit pratique pour observer les oiseaux, faire de la randonnée, du vélo et du ski de fond en hiver, ou tout simplement profiter de la vue sur les chutes d'eau d'une hauteur de 65 pieds.

8. Old Faithful Inn

Parc national de Yellowstone, Wyoming

Situé près du geyser Old Faithful, dans la partie sud-ouest du parc national de Yellowstone, leOld Faithful Inn a été conçu par l'architecte Robert Reamer et construit en 1904 avec des rondins et des pierres de la région.

Classée monument historique national et ayant accueilli de nombreux présidents, l'auberge ne dispose pas d'Internet, de télévision, de radio ou d'air conditionné. Raison de plus pour rencontrer vos amis devant l'imposante cheminée en pierre du hall d'entrée ou pour sortir faire des randonnées et explorer le premier parc national du pays. L'auberge ouvre chaque année en mai et ferme début octobre.

9. Evergreen Lodge

Parc national de Yosemite, Californie

Construit en 1921, l'Evergreen Lodge a été construit à l'origine pour soutenir la construction du barrage O'Shaughnessy dans la vallée de Hetch Hetchy. Situé à un kilomètre du parc national de Yosemite, il a également servi de bureau de poste, de magasin général et de restaurant.

Le lodge a été acheté à la fin des années 1920 par des aubergistes qui ont construit le lodge principal qui existe aujourd'hui, bien qu'il ait été rénové à plusieurs reprises. Il propose des activités de loisirs guidées et des visites du Yosemite tout proche. Pour les voyageurs en quête de nouveauté, les propriétaires ont ouvert en 2016 le Rush Creek Lodge, à moins d'un kilomètre du parc.

10. Volcano House

Parc national des volcans d'Hawaï, Hawaï

Leséruptions du Kilauea avaient entraîné la fermeture de la majeure partie du parc national des volcans d'Hawaï depuis le 11 mai, ce qui signifiait que le seul lodge situé à l'intérieur du parc devait également fermer ses portes. Le parc a rouvert le 22 septembre et l'hôtel devrait rouvrir le 6 octobre.

La Volcano House permet aux visiteurs de s'approcher d'un volcan en activité. Ouvert pour la première fois en 1846 dans ce qui s'appelle aujourd'hui le parc national des volcans d'Hawaï, Volcano House surplombe le cratère Halema'uma'u au sommet du Kilauea.

Plus vieil hôtel de l'État, il a rouvert ses portes en 2013 après une rénovation de 7 millions de dollars. Il propose des chambres avec vue sur le volcan Kilauea et la forêt tropicale hawaïenne, ainsi qu'une randonnée qui emmène les visiteurs sur le Napau Trail. En supposant que les routes aient survécu à la dernière éruption, un trajet de 11 miles permet de faire le tour du cratère.

Cette histoire a été initialement publiée en juin 2016 et a été mise à jour en septembre 2018.

