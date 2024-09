Les Giants ne subiront pas la même défaite brutale cette fois.

Une fois de plus cette saison de football, les New York Giants n'ont pas réussi à marquer un touchdown et ont perdu, subissant ainsi leur troisième défaite. Malgré leur supériorité dans divers domaines statistiques, ils ont été surpassés par leurs rivaux, les Dallas Cowboys.

Les Cowboys ont réussi à s'imposer dans la National Football League (NFL), battant les Giants 20-15 pour la deuxième fois consécutive. Le quarterback Dak Prescott et le receveur CeeDee Lamb ont été les grands artisans de cette victoire, avec Prescott qui a lancé pour 221 yards et deux touchdowns, dont un pour Lamb pour un total de 98 yards en sept réceptions.

Le tournant du match a été la défense des Cowboys, qui a comblé les brèches laissées par la ligne offensive des Giants, limitant ces derniers à seulement 26 yards à la course en 24 tentatives. Cela constituait une nette amélioration par rapport aux 186 yards concédés lors des trois premiers matches.

Le quarterback des Giants, Daniel Jones, a eu du mal à trouver une brèche pour marquer un touchdown malgré la supériorité statistique de son équipe dans des catégories telles que les premiers downs, les yards à la passe et les yards totaux. En deuxième mi-temps, les Giants ont lancé une attaque de près de 100 yards, couvrant 77 yards en 11 jeux, mais ont opté pour un field goal au lieu de tenter un touchdown sur quatrième down, les plaçant à seulement 3 yards de la ligne d'en-but des Cowboys.

Pas de surprise cette fois

Le tableau d'affichage des Giants s'est contenté de field goals, grâce à un record personnel de cinq réussites pour le kicker Greg Joseph. Cependant, ils n'ont pas réussi à renverser la situation. Lors de la dernière attaque, Jones a lancé une interception; un coup de grâce pour les Giants, scellant ainsi leur troisième défaite de la saison et leur deuxième match sans touchdown.

En analysant les statistiques, les Giants n'avaient pas grand-chose à espérer contre la défense défaillante des Cowboys. Le score de 15-20 marque leur septième défaite consécutive contre les Cowboys, avec 14 des 15 derniers matches qui se soldant par une défaite. Cependant, ils ont au moins réussi à opposer une résistance cette fois-ci, contrairement à la saison précédente où ils ont subi de lourdes défaites de 17-49 et 0-40.

Les Cowboys ont célébré leur victoire dans la NFL, ajoutant une nouvelle victoire contre leurs rivaux, les Giants.

