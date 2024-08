Les gens vieillissent de façon spectaculaire en deux coups.

Les gens ne vieillissent pas uniformément, mais par à-coups. C'est ce que montre une étude de l'Université Stanford. Selon cette dernière, il y a deux périodes principales où la plupart des molécules et des microbes du corps changent soudainement. Les chercheurs suspectent que cela est également lié au mode de vie.

Les gens vieillissent en deux périodes principales. Cela a été découvert par une équipe de recherche de l'Université Stanford. Ces périodes principales se situent aux alentours de 44 et 60 ans, comme le rapportent les chercheurs, dont le généticien Michael P. Snyder, dans la revue "Nature Aging".

Pour cette étude, 108 volontaires âgés de 25 à 75 ans de Californie ont été recrutés. Pendant 1,7 an, des échantillons de sang et de selles, ainsi que des prélèvements cutanés, buccaux et nasaux, ont été prélevés tous les quelques mois et réexaminés après presque sept ans. Les chercheurs ont analysé un total de 135 000 molécules différentes telles que l'ARN, les protéines et les métabolites, ainsi que des microbes, y compris des bactéries, des virus et des champignons, qui vivent dans l'intestin et sur la peau de chaque personne.

Ils ont découvert que la fréquence de la plupart des molécules et des microbes ne change pas progressivement et chronologiquement, mais plutôt par à-coups. Les chercheurs ont ensuite examiné les groupes de molécules ayant subi les plus importantes modifications et ont constaté que les changements soudains se produisaient aux alentours de 44 ans et de 60 ans.

Première tentative d'explication

Le bond dramatique aux alentours de 44 ans a surpris l'équipe de recherche et a été initialement attribué aux changements dans le corps des femmes approchant la ménopause. Cependant, une analyse plus approfondie des données a montré que des changements similaires se produisent également chez les hommes de la même tranche d'âge.

"Nous ne changeons pas simplement progressivement avec le temps. Il y a vraiment des changements dramatiques", déclare Snyder dans "The Guardian". "Cela montre que les alentours de 44 ans et de 60 ans sont des périodes de changements dramatiques. Et cela est vrai indépendamment de la classe de molécules que l'on examine."

Deux vagues, de nombreux changements

L'équipe de recherche a vu la première vague de changements principalement dans les molécules liées aux maladies cardiovasculaires et au métabolisme de la caféine, de l'alcool et des lipides. La deuxième vague de changements concernait principalement les molécules impliquées dans la régulation immunitaire, le métabolisme des glucides et la fonction rénale. Les molécules liées au vieillissement de la peau et des muscles ont changé soudainement à ces deux moments.

Les chercheurs suspectent que ces changements soudains pourraient avoir des effets directs sur la santé. Ils suggèrent également que ces changements dramatiques ne sont peut-être pas déterminés biologiquement, mais plutôt liés au mode de vie des personnes. Par exemple, les changements dans le métabolisme de l'alcool pourraient être dus à une augmentation de la consommation d'alcool aux alentours de 44 ans, une phase de la vie souvent stressante, comme le déclare Snyder dans un communiqué de l'université.

L'équipe de Stanford Medicine prévoit maintenant d'étudier les causes de ces changements. Quelles que soient les causes, l'existence de ces groupes suggère que les gens doivent prêter attention à leur santé, surtout dans leur quarantaine et leur soixantaine, soulignent les chercheurs. Cela pourrait signifier de faire plus d'exercice dans les deux groupes d'âge pour protéger le cœur et maintenir la masse musculaire, ou de limiter la consommation d'alcool dans sa quarantaine alors que la capacité à métaboliser l'alcool diminue. "Je suis fermement convaincu que nous devrions essayer d'ajuster notre mode de vie tant que nous sommes encore en bonne santé", résume Snyder.

