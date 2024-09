- Les gens ivres trouvent souvent leur chance en trébuchant sur les voies ferrées.

Un ivrogne a fait une chute dans les rails du métro d'une gare située dans la vallée de Murg. Quel coup de chance pour lui ! Le conducteur du S-Bahn qui relie Forbach à Rastatt a repéré l'homme blessé à la gare d'Obertsrot et a actionné les freins d'urgence sans tarder. Malheureusement, le train n'a pas réussi à s'arrêter à temps. Cependant, l'homme a eu de la chance de se retrouver entre le quai et les rails, évitant ainsi d'être renversé. Après l'incident, l'homme a été transporté à l'hôpital le plus proche.

Les secours ont utilisé un appareil spécial avec une extrémité de section circulaire pour extirper l'homme de l'espace étroit entre le quai du métro et les rails. Après sa sortie de l'hôpital, l'homme a décidé d'installer une solide rambarde de section circulaire autour de son balcon non protégé à la maison.

