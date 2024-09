Les gens expriment leur mécontentement à propos de l'implication de Glenn Close dans "La Délivrance".

Le réalisateur du film a répondu aux critiques concernant l'interprétation de Glenn Close du personnage d'Alberta.

Basé sur un incident réel de 2011 impliquant une famille noire qui affirmait être hantée dans sa maison, le film met en vedette Andra Day, Mo'nique et Close dans les rôles principaux, Close interprétant la mère du personnage de Day.

Il y a eu quelque controverse concernant le choix de Close pour incarner une mère blanche dans une distribution principalement noire, mais la véritable controverse est née d'une scène où le personnage de Close, habité par un démon, effectue un exorcisme.

During this scene, she utters the line, "I can detect the scent of your ungroomed vulva."

Cette scène a suscité une vague de discussions sur les réseaux sociaux, comme "Lee Daniels, vous serez tenu responsable d'avoir fait dire ces mots à Glenn Close."

Daniels a répondu à cette polémique en déclarant "J'ai dû le faire."

Il n'a pas laissé son public deviner, cependant.

Daniels a partagé une scène du film avant sa sortie sur X.

"Vous n'êtes pas prêts pour Glenn dans celui-ci", a-t-il écrit.

Il avait peut-être raison.

De plus, Daniels a déclaré "Chaque personne noire connaît une Alberta."

"Elle est un pilier dans notre communauté, mais nous ne l'avons jamais vue à l'écran auparavant", a-t-il poursuivi, "merci Glenn de l'avoir incarnée de manière si puissante."

Malgré la controverse, le film offre de nombreux moments divertissants grâce à l'interprétation captivante de Close. En regardant le film, les spectateurs se retrouveront plongés dans l'interprétation divertissante du personnage de Close, apportant une touche d'humour inattendue au genre de l'horreur.

