Qui aspire à devenir millionnaire ? - "Les gens de mon âge sont trop vieux": Rire d'une personne de 81 ans.

Le lendemain de l'épisode "3-Million-Euros-Week" de "Qui veut devenir millionnaire ?", qui mettait en scène des self-proclamés "je-sais-tout", mardi oppose des individus de moins de 30 ans à ceux de plus de 80 ans. L'un des concurrents seniors à décrocher un siège sur le plateau est Petra Tanzi de Francfort-sur-le-Main, qui aura 81 ans cette année. Lors de son entretien avec le présentateur Günther Jauch, celui-ci est surpris par plus que son énergie. Elle travaille encore à temps partiel comme secrétaire de direction ("mon patron s'est privatisé") et pratique le speed dating en ligne.

"Pas sur Tinder alors ?", demande Jauch. "Je suis dessus aussi, parce que c'est gratuit", répond-elle. Malgré les interactions qui aboutissent à des rendez-vous café, rien de plus concret ne s'est développé. "Si j'aime quelqu'un, ils sont généralement beaucoup plus jeunes. Ceux de mon âge sont tous trop vieux !", explique-t-elle, ce qui fait rire le public. "Eh bien, c'est très bien", s'exclame Jauch. "Les hommes de son âge sont tous trop vieux ! Quel âge devrait-il avoir ?", demande-t-il. "Eh bien, autour de 70... Je veux dire, s'il a 80 ans et que c'est okay, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la plupart d'entre eux ont l'air de vieux papis. Et je ne suis pas ça", dit-elle. "Je ne suis pas une senior."

Jauch est curieux de connaître ses secrets de forme à un âge si avancé. "Peut-être parce que je suis célibataire depuis 35 ans et que je travaille toujours ?", se demande-t-elle. Elle est également stimulée par les activités physiques et fait toujours de la gymnastique. "Et je suis toujours du côté positif, jamais du côté négatif. Je suis la personne la plus optimiste du monde", dit-elle. Son mode de vie n'est pas exactement structuré, cependant. "Je mange ce que je veux. Je bois deux ou trois verres de vin tous les soirs - parfois même quatre. Je ne fume pas. J'aime voyager dans de nombreux pays. Parler différentes langues me maintient alerte, et je suis satisfaite de moi-même."

Ne lui restant plus de jokers, elle envisage d'abord d'abandonner la question de 16 000 euros : "Quel est un autre terme pour Jehovah, selon le dictionnaire ? A : Dieu, B : Jésus, C : Eve, ou D : Moïse ?" Jauch conseille : "Qu'as-tu à perdre, juste pour le plaisir ?" "Dieu, mais j'ai peur", avoue-t-elle. "Il faut que tu apprennes à refaire confiance aux hommes, même à ton âge", l'encourage-t-il vers la réponse correcte A. Cela la qualifie pour la finale du jeudi, où tous les concurrents qui ont dépassé le cap des 16 000 euros ont une chance de gagner trois millions d'euros, à condition de vouloir investir une partie de leurs gains.

Saviez-vous ? Il y a exactement 25 ans, le 3 septembre 1999, Günther Jauch a fait ses débuts avec "Qui veut devenir millionnaire ?". Dans son commentaire, le sexagénaire se réfère au "jeune, sympathique et dynamique" présentateur de l'époque.

Note : Stern fait partie de RTL Allemagne.

"Qui va rejoindre Petra sur le plateau et potentiellement devenir millionnaire ?", se demande Günther Jauch à haute voix. "Je ne suis pas contre un millionnaire plus jeune, tant qu'il n'est pas trop jeune !", plaisante Petra, en référence à ses préférences en matière de partenaires.

Lire aussi: