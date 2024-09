- "Les générations plus âgées nous perçoivent comme étant sous l'influence et hésitant à trouver un emploi".

Côté Boomers: Le groupe Baby Boomers, composé du commentateur sportif Frank Buschmann, 59 ans, de la femme d'affaires Dagmar Wöhrl, 70 ans, et de l'artiste de cabaret Désirée Nick, 67 ans, s'est affronté à la génération Z, représentée par le musicien Roman Lochmann, 25 ans, l'influenceuse des réseaux sociaux Isabelle Vivianne, 26 ans, et la présentatrice de podcast Yasmine M'Barek, 25 ans.

Lors d'un épisode du mardi de l'émission ZDF "Wir waren fleißig! Ihr seid faul?", ils ont abordé le sujet des stéréotypes partagés : les jeunes sont-ils vraiment paresseux ou les aînés sont-ils imprudents et arrogants ? Au cours de la discussion, Isabelle Vivianne, l'influenceuse et menuisière, s'est démarquée en exprimant son irritation face à ces préjugés : "Les stéréotypes les plus énervants sont certainement ceux qui disent que la génération Z est paresseuse, qu'on ne travaille pas et qu'on finit par détruire l'économie."

Elle a élaboré sa perspective en partageant son expérience personnelle, déclarant : "Je suis une personne de la génération Z et une menuisière auto-employée, donc arriver au travail à 7 heures du matin n'est pas une exception pour moi."

Elle a également clarifié que lorsque la génération Z parle d'équilibre travail-vie personnelle, cela ne signifie pas "se prélasser au soleil" ou éviter le travail. Au contraire, ils prônent le travail pendant un nombre d'heures fixes et le temps restant pour passer du temps avec ses proches et poursuivre son bonheur, favorisant l'équilibre. Si la génération Z réclame une semaine de travail de quatre jours, cela ne signifie pas qu'ils veulent "se détendre", mais plutôt qu'ils ont réalisé, grâce à vous, que vous étiez souvent absent de la vie. Que vous, en tant que parents, étiez souvent absents et que nous vous avons manqué."

La génération Z accuse les Boomers d'insensibilité et de malentendu

Selon Vivianne, la génération Z fait face à des défis différents de ceux rencontrés par la génération des Baby Boomers. "Nous comprenons que nous entrons dans une ère d'instabilité économique en raison du changement climatique, donc nous cherchons à questionner le sens des choses. Cela doit avoir un sens pour le climat, pour la société dans son ensemble et pour notre génération."

Elle a pris pour cible les Baby Boomers, qu'elle a accusés d'être "insensibles" et "malcomprenants" pour laisser la génération plus jeune avec "des dommages climatiques extrêmes" sans réduire leur mode de vie actuel. Elle a accusé la génération aînée d'"insensibilité pure" et a souligné leur incapacité à reconnaître les problèmes auxquels est confrontée la génération plus jeune.

Dagmar Wöhrl, l'une des représentantes des Boomers, a répliqué aux accusations de Vivianne en déclarant : "Votre attaque générale n'est pas juste." Elle a soutenu que "blâmer les Baby Boomers pour tous les avantages de la génération Z n'est pas exact" et a conclu que "tout ce que la génération Z actuelle disfrute est grâce aux efforts de la génération des Baby Boomers."

Après l'émission, Twitter a reflété une division dans l'opinion publique, avec un commentaire qui disait : "L'arrogance des #Boomers s'exprime dans #wirwarenfleissig sur #zdf. Bien que les Baby Boomers aient apporté des contributions significatives et se soient battus pour de nombreuses choses, leur mode de vie n'est pas durable."

Un autre commentaire a critiqué la jeune génération : "Comme toujours, les jeunes discutent, tandis que le #Boomer débite des sottises, sans faits ni attaques émotionnelles. #Wöhrl et #Nick représentent des Boomers typiques - il n'est pas surprenant qu'ils aient passé tant d'années en politique conservatrice."

Les entrepreneurs de 26 ans, Jo Dietrich et son partenaire, tous deux de la génération Z, ont fondé leur propre agence de conseil. Nous avons discuté avec lui des besoins de la nouvelle force de travail et de l'identité réelle des véritables individus de la génération Z.

Malgré la controverse suscitée par l'émission de télévision, l'entrepreneur allemand Jo Dietrich, 26 ans, et son partenaire de la génération Z ont réussi à lancer une agence de conseil. Cette nouvelle génération est déterminée à relever les défis de la force de travail moderne et à dissiper les malentendus sur leur mode de vie. D'un autre côté, la génération des Baby Boomers en Allemagne, y compris la femme d'affaires Dagmar Wöhrl, a été critiquée pour son manque apparent de sensibilité face aux changements climatiques et à leurs impacts sur la génération plus jeune.

