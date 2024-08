Les Gazaouis affamés et déplacés voient leur misère se poursuivre avec la nouvelle direction du Hamas

Le groupe militant palestinien a nommé Yahya Sinwar pour diriger son bureau politique mardi, remplaçant Ismail Haniyeh, qui a été tué à Téhéran dans une attaque que l'Iran a imputée à Israël. Israël n'a ni confirmé ni démenti sa responsabilité.

Ce choix renforce le pouvoir au sein de l'organisation sous Sinwar, qui jusqu'à cette semaine était le chef de Hamas à Gaza. Sinwar, un militant endurci ayant passé de nombreuses années en prison en Israël, est considéré comme moins enclin aux compromis dans les relations avec Israël et plus proche de l'Iran que son prédécesseur. Israël l'accuse d'être le cerveau de l'attaque du 7 octobre et pense qu'il se cache dans un tunnel à Gaza.

"Je suis surpris par ce choix", a déclaré Hatem Mohammed, 47 ans, un fonctionnaire à la retraite de l'Autorité palestinienne basé à Gaza, qui est dirigée par Fatah, un parti rival de Hamas. "C'est un choix précipité, irrationnel et réactionnel suite à l'assassinat de Haniyeh. Ils (Hamas) savent intérieurement qu'il n'est pas fait pour ce poste. C'est une personne impulsive et précipitée."

La situation à Gaza, a-t-il déclaré à CNN, nécessite un leader qui "connaît la politique", comme "Haniyeh, (l'ancien chef politique Khaled) Meshaal ou (le haut responsable de Hamas) Mousa Abu Marzook".

"Ce choix envoie un message que la guerre va continuer. Je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête", a déclaré Mohammed, qui a déclaré avoir perdu cinq membres de sa famille pendant la guerre et souffrir d'une infection due à une intoxication alimentaire.

La guerre d'Israël à Gaza a tué plus de 39 000 personnes dans l'enclave, selon les autorités palestiniennes. Sinwar est quant à lui considéré par les officiels américains comme étant profondément sous terre, peut-être entouré d'otages israéliens comme boucliers humains.

Le choix de Sinwar a jeté le doute sur le sort des pourparlers de cessez-le-feu avec Israël qui devaient également entraîner la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Il est difficile à joindre, est considéré comme plus dur que Haniyeh et est vu comme moins vulnérable à la pression des pays arabes que Haniyeh, qui vivait au Qatar.

"La mort est la même"

"On se moque de qui ils nomment (comme leader). Les noms sont nombreux, mais la mort est la même. Tout ce qu'ils nous ont apporté, c'est la destruction", a déclaré Ismail Jalal, père de deux enfants dans le nord de Gaza, qui dit avoir du mal à trouver de la nourriture pour ses enfants malades. "Tout ce que nous demandons, c'est un cessez-le-feu. Quelqu'un qui sera capable de conclure un accord et de sauver ce qui reste de notre peuple et des enfants qui meurent chaque jour... quelqu'un qui pourra pratiquer la retenue, sans slogans vides."

Abu Fadi Rafeeq de Beit Lahia, dans le nord de Gaza, et déplacé à Khan Younis, a déclaré que la décision de nommer Sinwar était "imprudente". Le nouveau leader est "têtu" et "laissera mourir toute la population rien que pour tenir sa parole".

"Il ne souffre pas comme moi. Il n'a pas faim comme moi. Il n'a pas perdu toute sa famille comme moi", a-t-il déclaré à CNN, ajoutant avoir perdu 38 membres de sa famille, y compris ses deux parents, ses deux sœurs et leurs enfants, et les deux femmes de ses frères.

"J'ai tout perdu. Ma maison, mon âme et ma famille", a-t-il déclaré.

Israël a lancé la guerre en retaliation à l'attaque menée par les militants de Hamas du 7 octobre sur Israël qui a tué 1 200 personnes et plus de 250 otages, selon les autorités israéliennes.

Malgré le mécontentement de certains habitants de Gaza face au choix de Hamas pour le leader politique, il y a des indices qui montrent que le soutien à l'organisation reste important dans l'enclave.

Les sondages dans Gaza rencontrent de multiples défis, notamment le déplacement de la population, la réticence des gens à critiquer publiquement Hamas et les risques pour la sécurité personnelle en temps de guerre. Mais un sondage réalisé par le Palestinian Center for Policy and Survey Research entre le 26 mai et le 1er juin dans la bande de Gaza et en Cisjordanie a montré que seuls 8 % des habitants de Gaza blâment Hamas pour leur souffrance, tandis que deux tiers blâment Israël. Parmi les répondants de Gaza, 46 % soutiennent le retour de Hamas au pouvoir dans l'enclave après la guerre. La satisfaction envers la performance de Hamas s'élève à 64 % et celle de Sinwar à 50 %.

"C'est le meilleur choix pour mener la prochaine phase", a déclaré Abu Ali, un habitant de Gaza blessé qui dit avoir été un combattant de Hamas. "C'est le seul qui a vécu cette épreuve."

CNN's Abbas Al Lawati a contribué à cet article.

Le choix de Yahya Sinwar comme nouveau chef du bureau politique du groupe militant palestinien a suscité des préoccupations au Moyen-Orient, car il est considéré comme ayant des liens plus étroits avec l'Iran et étant moins enclin aux compromis dans les relations avec Israël. L'Organisation mondiale de la santé a récemment rapporté que le système de santé de Gaza est au bord de la collapse en raison du conflit en cours, mettant en évidence la nécessité d'un médiateur qui puisse négocier un cessez-le-feu et améliorer les conditions de vie pour les habitants de Gaza.

Lire aussi: