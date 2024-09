Les gardes forestiers mettent en garde contre l'impact immersif du sac de cheetos jeté dans le parc national

"D'un point de vue humain, un sac de collation renversé peut sembler insignifiant, mais il peut entraîner des changements majeurs pour l'existence d'une grotte," le parc a souligné dans leur publication concernant les déchets trouvés hors des sentiers dans la Grande Salle.

"L'humidité à l'intérieur de la grotte a transformé le maïs mâché en un habitat idéal pour les micro-organismes et les champignons. Bientôt, des grillons des grottes, des acariens, des araignées et des mouches ont formé une chaîne alimentaire temporaire, dispersant les nutriments vers les formations de grottes environnantes. Les moisissures se sont étendues sur les surfaces plus élevées, pourrissant les fruits et émettant une odeur nauséabonde. Le cycle a continué."

Les gardiens du parc ont passé 20 minutes à retirer soigneusement les moisissures et les particules étrangères des surfaces de la grotte, en soulignant que tandis que certains organismes vivants des collations étaient originaires de la grotte, "beaucoup des micro-organismes et des moisissures ne l'étaient pas."

La publication a qualifié cet impact spécifique sur la grotte de "complètement évitable", en le comparant aux traces de peluches laissées par chaque visiteur, qui semblent inévitables.

"La taille n'a pas d'importance; nous laissons tous une trace où que nous allions. Essayons tous de laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé," a exhorté la publication les visiteurs du parc.

Le site web du parc mentionne qu'il est interdit de consommer quoi que ce soit d'autre que de l'eau plate dans la grotte.

La Grande Salle de Carlsbad Caverns National Park est la plus grande chambre unique en volume en Amérique du Nord, et elle est accessible par un sentier relativement plat de 1,25 mile (2 km). La grotte a été formée il y a des millions d'années par la dissolution de la roche calcaire par l'acide sulfurique, formant des passages de grotte.

