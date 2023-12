Les garçons du bateau" reste coincé dans la partie peu profonde de la piscine des films de sport

Représentant un modeste départ pour George Clooney dans sa casquette de réalisateur, "Les Garçons du bateau" tente désespérément de créer de l'excitation, du suspense et des moments forts autour de son casting, mené par Callum Turner (des films "Fantastic Beasts" et du prochain "Masters of the Air" d'Apple TV+ ) dans le rôle de Joe Rantz, le gamin à court d'argent qui a des raisons financières pragmatiques de faire partie de l'équipe d'aviron, et Joel Edgerton dans le rôle de l'entraîneur intransigeant.

Malgré tout, le film n'arrive pas à échapper au tourbillon de sa familiarité sincère, pataugeant dans une voie moyenne qui ne rivalise pas avec les praticiens les plus émouvants de ce genre bien usé.

En effet, après avoir mis en place la situation de Joe, qui menace de le forcer à quitter l'école, Clooney (travaillant à partir d'un scénario de Mark L. Smith, avec qui il a collaboré sur "The Midnight Sky") s'en remet aux montages d'entraînement habituels, où Joe et ses coéquipiers tentent de maîtriser le travail à l'unisson, tandis qu'Edgerton regarde un chronomètre avec un sourcil froncé.

Pour ceux qui ne connaissent pas bien les mécanismes de l'équipage, le succès vient de l'effort de tous, bien qu'il y ait des obstacles qui vont au-delà du simple fait de faire le meilleur temps, y compris les écoles huppées de l'Ivy League qui ne peuvent pas imaginer cet intrus du Nord-Ouest s'immiscer dans leur terrain de jeu privilégié.

Joe trouve également le temps, lorsqu'il n'est pas sur l'eau, de courtiser Joyce (Hadley Robinson, de "Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty" et du tout récent "Anyone But You"), déclenchant une relation qui n'a pas le temps d'être approfondie, la reléguant dans des moments clés à écouter les appels de ses courses à la radio avec un air inquiet.

Clooney a démontré sa passion pour les films d'époque depuis "Good Night, and Good Luck" et "Leatherheads", ce dernier étant son film de 2008 sur une équipe de football professionnel dans les années 1920. Pourtant, il est franchement difficile d'identifier ce qui l'a attiré dans ce genre de film, ou pourquoi un film aussi banal et sans fioritures serait jeté dans les eaux agitées de la saison des récompenses.

Certes, "The Boys in the Boat" sera probablement disponible à la consommation à la maison assez rapidement, mais même dans ce cas, étant donné ses qualités de retour en arrière, le film ressemble au mieux à une île - une façon discrète de tuer le temps pendant qu'il rame, rame, rame doucement dans le courant.

"Les garçons du bateau" sort le 25 décembre dans les salles de cinéma américaines. Le film est classé PG-13.

Source: edition.cnn.com