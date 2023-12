Les galactiques de l'ingénierie : Les étoiles derrière la domination de Lewis Hamilton en F1

Hamilton venait de remporter sa 11e victoire au Grand Prix en 2018, soit plus du double des victoires en course de son principal rival, Sebastian Vettel, en plus d'avoir décroché un cinquième titre mondial quelques week-ends plus tôt.

Hamilton s'est empressé de partager les honneurs avec les centaines d'employés de Mercedes qui sont à l'origine de sa domination continue.

Si le directeur technique James Allison a souligné les talents incommensurables de Hamilton, il a également tenu à rappeler que l'équipe était la somme de ses membres.

"Je pense que lorsque je suis arrivé ici, j'ai eu l'impression de souffrir du syndrome de l'imposteur", a déclaré Allison depuis le siège de l'équipe à Brackley, alors qu'il réfléchissait à un nouveau doublé pilote-constructeur. "Mais je suis traité de la même manière que les autres.

"On attend beaucoup de tous ceux qui travaillent ici mais, contrairement à d'autres sur la grille, c'est vraiment un jeu d'équipe ici.

Selon le journaliste technique Craig Scarborough, le secret de la réussite de Hamilton réside dans la manière dont Mercedes a rassemblé une galaxie de cerveaux en ingénierie.

"Mercedes est une équipe d'ingénieurs vedettes sans égo", a déclaré Scarborough à propos de la raison principale de sa domination actuelle. "Ils sont tous de très bons ingénieurs et pourraient être directeurs techniques dans d'autres équipes. Ils se sont très bien débrouillés ensemble.

Paddy Lowe, prédécesseur d'Allison avant de rejoindre Williams, a joué un rôle essentiel dans la constitution de cette équipe de rêve, qui comprend notamment Aldo Costa et Geoff Willis.

Scarborough estime également que Toto Wolff mérite d'être félicité.

"Il les laisse faire leur travail sans interférence", a-t-il déclaré. "Il est facile pour quelqu'un comme Toto d'essayer de contrôler l'équipe, mais ce serait mal placé. Il laisse les ingénieurs en dehors de tout ça. On ne les voit pas à la caméra ou dans le garage. Si vous essayez de les gérer à outrance, c'est là que vous avez des problèmes. Il ne fait tout simplement pas cela".

Des stars de la finance au service du nettoyage

Ce sentiment est partagé par Allison, qui évite tout éloge individuel et se concentre sur l'effort collectif de Mercedes.

"Agir comme une primadone ne correspondrait pas à l'éthique de l'équipe", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas d'égo et cela ne veut pas dire que les gens sont fades et automobiles. Les membres de l'équipe ont tous un caractère bien trempé.

"Il n'y a pas de fausse modestie, les gens disent simplement qu'ils se soutiennent les uns les autres. Ce que j'aime, c'est qu'en cas d'échec, tout le monde lève la main pour dire : "Que puis-je faire pour vous aider ?

"Lewis est un phénomène absolu et un pilote vraiment remarquable. Mais lorsque nous parlons de l'équipe, il ne s'agit pas seulement du pilote ou des rouages de la voiture.

"Tout le monde joue un rôle : les financiers, les commerciaux, les journalistes, les nettoyeurs, les ouvriers, tout le monde. Il s'agit d'un effort égal de la part de tous.

À Abou Dhabi, la victoire n'a été que la cerise sur le gâteau, Hamilton ayant une nouvelle fois dominé les qualifications et la course.

Pour Mercedes, les célébrations avaient déjà commencé après la course précédente au Mexique, qui avait scellé le titre des constructeurs dans une lutte palpitante avec Ferrari tout au long de la saison.

Bien que relativement nouveau dans l'équipe - Allison est arrivé en 2017 après un passage chez Ferrari - il affirme que le succès de cette année est le plus doux jusqu'à présent.

"Tout le monde était uni par le fait que cette année a été une véritable épreuve", a-t-il déclaré. "Il y avait tellement de joie, de satisfaction et de soulagement sur les visages de tout le monde. Je suis tellement heureux d'y avoir participé et que Toto m'ait appelé en premier lieu.

Chez les Allison, le fils parle de deux types d'amusement : le premier et le second. Le premier type est amusant pendant toute la durée de l'activité, tandis que le second est pénible pendant l'activité, mais plus mémorable par la suite.

"Cette saison a été un vrai plaisir de type deux", a déclaré M. Allison. "Même si vous souffrez, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l'opportunité qui se présente au bout du compte. Nous avons été mis à rude épreuve, nous avons été testés, mais nous n'avons pas été pris en défaut."

L'histoire de la saison 2018 de F1 jusqu'à présent

Le meilleur moteur de F1

Au cœur de la vitesse d'Hamilton et de Mercedes se trouve le moteur, qui constitue depuis longtemps la référence en Formule 1.

Pendant un certain temps cette année, Ferrari a semblé disposer de l'unité de puissance la plus rapide, avant que Mercedes ne reprenne l'avantage au cours de la dernière partie de la saison.

"L'unité de puissance est probablement toujours le meilleur moteur de facto en F1, mais il y a aussi la fiabilité et la performance qu'ils obtiennent en qualifications", a déclaré Scarborough. "Car en vérité, le châssis n'est pas exceptionnel par rapport à ses rivaux.

Au cœur de la voiture se trouve un empattement plus long que celui de Ferrari et Red Bull, et une inclinaison beaucoup plus faible, c'est-à-dire la hauteur de conduite de la voiture de l'avant à l'arrière. C'est cette approche de la conception qui a entraîné des anomalies sur certains circuits, mais qui a été la clé de leur domination sur d'autres circuits.

Pour Allison, la stabilité de ses ingénieurs en particulier a donné à l'équipe "une bonne base pour redresser les torts".

En ce qui concerne 2019, Scarborough pense que Mercedes est à nouveau l'équipe à battre, même si Allison ne le dira pas publiquement, même s'il est d'accord.

"Il est tout à fait présomptueux de dire que nous sommes l'équipe à battre", a-t-il déclaré, "et Ferrari et Red Bull seront à l'affût de notre sang. Ce que je peux dire, c'est que c'est dans cette équipe que je me suis senti le plus stimulé par un bon résultat. Il y a des gens talentueux à tous les niveaux et j'espère que je continuerai à le faire aussi longtemps qu'ils m'auront ici".

Source: edition.cnn.com