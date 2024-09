Les gains quotidiens des programmes de fréquentation, Apple plonge dans la technologie de l'IA et la présence persistante de "chimiques pour toujours" <unk> sont les gros titres de la revue d'aujourd'hui.

5 choses

1️⃣ Récompenses de voyageur fréquent: Acheter de la nourriture ou de l'essence avec une carte de crédit peut rapporter plus d'argent aux compagnies aériennes que le billet d'avion lui-même. Cela est dû au fait que les programmes de fidélité sont devenus un facteur significatif dans la croissance financière des compagnies aériennes.

2️⃣ Marché de l'emploi: Trouver un emploi peut être plus difficile de nos jours, mais certains secteurs résistent à cette tendance. Les agences de police et les bureaux du shérif embauchent de nouveaux candidats après avoir enregistré une baisse importante des candidatures et une vague de départs à la retraite suite au décès de George Floyd en 2020.

3️⃣ Chimiques omniprésentes: Des substances présentes dans la vaisselle, les aliments, l'eau, les vêtements, les meubles et d'autres produits de consommation depuis les années 1950 peuvent entraîner des problèmes de santé. Ces substances, appelées "chimiques éternelles", ne se dégradent pas complètement dans l'environnement et sont difficiles à éliminer. Voici ce que vous devez savoir.

4️⃣ Plan de résurrection: Un ingénieur néerlandais imagine la revitalisation d'une immense zone désertique en un terrain verdoyant rempli de vie sauvage, ce qui pourrait potentiellement changer le climat. Il pense pouvoir restaurer la péninsule du Sinaï en Égypte.

5️⃣ Soucis commerciaux: Le détaillant en gros Big Lots a déposé une demande de faillite selon la loi Chapter 11 après avoir reçu un avertissement de potentiels dangers financiers. Une société de capital-investissement prendra en charge les magasins et les opérations de l'entreprise.

Regardez ça

🐶 Le surf des toutous: Des chiens déguisés en costumes et en lunettes de natation ont surfé sur les vagues pendant que leurs propriétaires les encourageaient lors du Surf-A-Thon à San Diego, la plus ancienne compétition de surf canine des États-Unis.

Les titres en tête

• Trump et Harris se préparent à s'affronter lors du débat présidentiel de ce soir• La tempête Francine a déclenché des évacuations le long de la côte du Golfe• James Earl Jones, célèbre pour ses rôles de doublage de voix tels que Dark Vador et Mufasa, est décédé à l'âge de 93 ans

Ce qui est tendance

🤠 Prix de la musique country: Morgan Wallen a remporté sept nominations pour les CMA Awards de cette année, mais il y avait une absence notable dans la liste des nominés.

Explorez ceci

🇫🇷 Au revoir, Paris: Des milliers de personnes ont bravé les conditions pluvieuses au Stade de France, avec des athlètes de 169 délégations célébrant et dansant pour marquer la fin des Paralympiques.

32 millions

⛲ C'est le nombre de visiteurs prévus pour Rome lors du Jubilé de 2025, un événement religieux d'une année. Cependant, préparez-vous à des restrictions potentielles pour l'accès aux monuments populaires en raison de l'afflux croissant.

Spotlight people

⭐ Dernier appel: Kathy Bates, lauréate d'un Oscar, a annoncé que son rôle dans la série télévisée "Matlock" serait sa dernière apparition.

Quiz time

🪖 La base militaire américaine la plus grande à l'étranger est le Camp Humphreys en Corée du Sud. Combien de personnes y vivent?

Vibes positives

🎾 Nous aimons terminer sur une note positive: La joueuse de tennis ukrainienne Lyudmyla Kichenok prévoyait son mariage la semaine dernière à New York, mais elle et sa partenaire de double, Jelena Ostapenko, ont continué à gagner et ont remporté le titre de l'US Open. Le mariage a été reporté - peut-être à Las Vegas ou en Europe.

