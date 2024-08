Les gadgets domestiques équipés d'intelligence connaissent une augmentation de leur popularité.

Avec la technologie de la maison connectée en plein essor, il n'est pas surprenant que de nombreux foyers allemands sautent sur le wagon. Selon un sondage de Bitkom, environ la moitié des ménages allemands disposent maintenant d'au moins une application de "maison connectée". Cela comprend des choses comme les aspirateurs robots, les compteurs d'énergie et d'eau intelligents, et les systèmes de sécurité. Des sondages antérieurs en 2020 et 2022 ont révélé des chiffres de 37 et 43 pour cent, respectivement.

Le PDG de Bitkom, Bernhard Rohleder, a déclaré que les applications de la maison connectée peuvent rendre la vie plus facile, plus sûre et plus économe en énergie. Il a ajouté que l'IA est sur le point de rendre les interactions avec ces dispositifs encore plus intuitives. Rohleder s'attend à ce que le marché de la maison connectée reçoive un coup de pouce significatif de l'IA, car 80% des répondants, soit près de 1 200 personnes, ont exprimé une ouverture générale aux appareils ménagers contrôlés par l'IA.

Les lampes et les lumières intelligentes (41%), les thermostats (36%) et les prises de courant (31%) sont les dispositifs de la maison connectée les plus courants dans les ménages allemands. Les robots aspirateurs peuvent être trouvés dans environ un quart des foyers. Le consommateur moyen utilise sept de ces dispositifs. Un impressionnant 68% des répondants ont déclaré qu'ils ne voulaient plus jamais vivre sans applications de la maison connectée, invoquant le confort comme principale motivation. Les sceptiques, however

