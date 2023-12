Les fusillades se répandent comme une maladie en Europe, déclare un survivant de l'attentat meurtrier de Prague.

Son premier réflexe a été le choc, a-t-il déclaré, car il n'aurait jamais pensé qu'une fusillade dans une école se produirait près de chez lui, en Europe.

"J'ai vécu aux États-Unis pendant très longtemps, si cela devait arriver quelque part, ce serait aux États-Unis", a-t-il déclaré à CNN après coup. "Maintenant, cela se répand comme une maladie en Europe également.

Il a fait référence à une récente série de fusillades ailleurs sur le continent : "Vous voyez ce qui se passe au Danemark, en Serbie, et maintenant ici. C'est incroyablement effrayant, vous savez ?

Weizman et son professeur ont fermé la porte de leur salle d'examen et l'ont barricadée avec des chaises et des tables. Ils sont restés à l'intérieur pendant une heure jusqu'à ce que la police arrive et les escorte hors du bâtiment.

Le tireur a tué au moins 14 personnes et en a blessé 25, ce qui constitue la fusillade la plus meurtrière en République tchèque depuis des décennies. La police a déclaré que le tireur, un homme de 24 ans, était un étudiant de la faculté des arts de l'université, mais qu'il n'a pas été formellement identifié en raison de la gravité de ses blessures. Il n'a pas été nommé.

Les autorités enquêtent toujours sur le mobile de l'attentat.

M. Weizman a déclaré qu'en tant qu'étudiant étranger, il avait des cercles d'études différents de ceux des étudiants tchèques locaux et qu'il ne connaissait donc pas le tireur.

La République tchèque n'est que le dernier d'une série de pays européens à subir une fusillade de masse du type de celles qui sont devenues omniprésentes aux États-Unis.

En juin 2022, un tireur a tué trois personnes et en a blessé plusieurs autres dans un centre commercial de la capitale danoise, Copenhague. La violence armée est relativement rare au Danemark, où la législation sur les armes à feu est considérée comme l'une des plus restrictives d'Europe.

En mai dernier, la Serbie a été ébranlée par deux fusillades de masse en moins de 48 heures. Un garçon de 13 ans a tué au moins huit enfants et un agent de sécurité dans son école de Belgrade, la capitale ; un jour plus tard, un homme de 21 ans armé d'une arme automatique a tué huit personnes dans le village de Dubona.

Le taux de possession d'armes à feu est élevé en Serbie, mais les fusillades de masse que l'on voit quotidiennement aux États-Unis sont extrêmement rares dans ce pays des Balkans. Jusqu'en mai, les fusillades dans les écoles serbes étaient pratiquement inconnues.

Selon le président de la police tchèque, Martin Vondrášek, le tireur de la fusillade de Prague de jeudi avait un permis de port d'arme et possédait plusieurs armes.

La République tchèque dispose d'une législation relativement libérale en matière d'armes à feu par rapport au reste de l'Union européenne. Pour obtenir une arme légalement, une personne doit obtenir un permis de port d'arme officiel, qui nécessite un examen médical, un examen d'aptitude au maniement des armes et l'absence de casier judiciaire.

Selon les statistiques officielles de la police, plus de 300 000 personnes possèdent un permis légal de détention d'arme à feu. En 2022, près d'un million d'armes détenues légalement étaient officiellement enregistrées en République tchèque.

Pour mettre ce chiffre en perspective, il y a 120 armes à feu pour 100 Américains, selon le Small Arms Survey (SAS), basé en Suisse. Aucun autre pays ne compte plus d'armes civiles que d'habitants.

Aux États-Unis, il y a eu 642 fusillades de masse depuis le début de l'année, selon les archives de la violence armée. Plus de 80 de ces fusillades ont eu lieu dans des écoles et des universités, selon une analyse de CNN.

Près de 42 millions d'Américains - plus d'un huitième de la population américaine - auraient vécu à moins d'un kilomètre d'une fusillade de masse depuis 2014, selon une analyse de CNN des données des Gun Violence Archive (GVA) et du US Census Bureau.

Source: edition.cnn.com