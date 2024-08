Mémorial de la cathédrale de Brême - Les funérailles du manager du Werder Willi Lemke

Une cérémonie commémorative est prévue à la cathédrale de Brême pour honorer l'ancien manager de Werder et sénateur de Brême Willi Lemke. Cet événement de souvenir commun organisé par le club et la ville devrait avoir lieu le 23 août, selon Martina Lange, responsable de l'office de la cathédrale. Cette information a été rapportée en premier par le portail "Deichstube".

L'ancien manager de football de longue date de SV Werder, ancien sénateur de l'éducation et de l'intérieur, et conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU est décédé lundi suite à une hémorragie cérébrale, a annoncé sa famille. Lemke avait 77 ans et était l'une des personnalités les plus connues de Brême.

En janvier 2005, son ami proche et ancien président de Werder, Franz Böhmert, avait également été salué à la cathédrale. Environ 1300 personnes y avaient assisté, dont la famille et les amis, l'équipe de championnat de Werder, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler et l'ensemble de la direction du DFB.

