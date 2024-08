Les fumeurs peuvent réduire de près de moitié leur risque de crise cardiaque.

Les individus diagnostiqués avec une maladie coronarienne chronique qui décident d'arrêter de fumer ont un avenir prometteur. Ils réduisent considérablement leur risque d'infarctus ou d'AVC s'ils réussissent à abandonner les cigarettes.

Il n'est pas secret que le tabagisme est préjudiciable à la santé et peut entraîner des conditions mortelles telles que le cancer, les AVC et les infarctus. Malgré cette connaissance, de nombreuses personnes continuent de fumer car c'est une habitude difficile à briser.

La recherche indique qu'arrêter de fumer, même après un diagnostic de maladie coronarienne chronique, est toujours bénéfique et réduit considérablement le risque d'événements cardiovasculaires majeurs tels que les infarctus. "La maladie coronarienne chronique se produit lorsque les artères coronaires deviennent rétrécies en raison de l'accumulation de dépôts de calcium", explique Ulrich Laufs, conseiller scientifique de la Fondation allemande du cœur et directeur de la cardiologie à l'hôpital universitaire de Leipzig. Lorsque cet état est décrit comme "stable", cela signifie qu'aucun événement cardiovasculaire potentiellement mortel n'a été déclenché par l'obstruction des vaisseaux sanguins, tels que les infarctus ou les AVC.

Le risque de tels événements graves a diminué de presque moitié (44%) en cinq ans parmi les participants qui ont arrêté de fumer après leur diagnostic. En revanche, les individus qui ont réduit l'intensité de leur tabagisme n'ont montré aucune différence significative de risque par rapport à ceux qui ont continué à fumer au même niveau.

L'importance de la première année

La première année suivant le diagnostic est cruciale, selon le Dr Jules Mesnier du Bichat-Claude Bernard Hospital à Paris. Soixante-treize pour cent de ceux qui ont arrêté de fumer pendant cette période ont réussi à rester non-fumeurs et ont considérablement réduit leur risque d'infarctus et d'autres événements cardiovasculaires graves. Plus de trois quarts des fumeurs qui ont réussi à arrêter dans la première année le font, car il est logique qu'un diagnostic potentiellement mortel augmente la motivation pour arrêter de fumer, explique le Dr Harm Wienbergen du Bremen Klinikum Links der Weser.

Les patients ont besoin de soutien pendant cette période difficile, en particulier au moment du diagnostic, pour les aider à rester non-fumeurs. Leur dire qu'ils peuvent diviser par deux leur risque d'un "événement grave ou de décès" est un message puissant, souligne Mesnier.

Le risque de démence peut également être réduit

Malgré la réduction rapide du risque d'infarctus et d'autres événements cardiovasculaires chez les anciens fumeurs par rapport aux fumeurs actifs, ils n'ont pas atteint le niveau de risque des non-fumeurs, même plusieurs années plus tard, selon l'étude.

Cependant, le risque d'événements graves a augmenté en moyenne de 8% par an pour ceux qui ont continué à fumer. "Un infarctus peut entraîner une faiblesse cardiaque à long terme et des défauts valvulaires car la fonction globale du cœur est endommagée", explique Wienbergen.

Celles et ceux qui arrêtent de fumer, ou qui ne commencent jamais, non seulement protègent leur cœur, mais aussi réduisent leur risque de conditions telles que la démence et le diabète.

Créer un environnement sans fumée

Pour encourager les fumeurs, quelle que soit leur condition cardiaque, à arrêter, Laufs recommande de créer un environnement sans fumée. "La probabilité que quelqu'un réussisse à arrêter de fumer est liée à la présence ou non de fumée dans son environnement", déclare-t-il. Pour certains patients, un soutien médicamenteux ou une thérapie de substitution nicotinique peut également être utile. "Je dis toujours à mes patients qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour arrêter de fumer", souligne Mesnier. "Mais plus tôt le patient arrête, mieux c'est pour son risque cardiovasculaire."

L'étude, présentée à la fin août lors du congrès annuel de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Londres, a analysé des données de 32 378 patients qui, en moyenne, ont été diagnostiqués 6,5 ans avant d'être admis pour une maladie coronarienne chronique. Parmi ces patients, environ 13 400 n'avaient jamais fumé, près de 15 000 étaient d anciens fumeurs et environ 4 000 continuaient de fumer.

Après un diagnostic de maladie coronarienne chronique, arrêter de fumer réduit considérablement le risque d'événements cardiovasculaires majeurs tels que les infarctus ou les AVC. Les individus qui réussissent à arrêter de fumer pendant la première année critique suivant le diagnostic sont plus susceptibles de rester non-fumeurs, réduisant ainsi leur risque d'infarctus et d'autres événements cardiovasculaires graves de presque moitié.

