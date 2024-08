- Les fugitifs recherchés: le SPD propose une action législative au Parlement fédéral

Le groupe SPD au parlement régional réclame des explications de l'administration de l'État concernant les évasions de quatre criminels de l'hôpital BKH Straubing et d'un autre lors d'une libération temporaire de l'hôpital BKH Mainkofen à Deggendorf. "Nous devons rétablir un sentiment de sécurité pour le public", a déclaré Horst Arnold, porte-parole du SPD pour les questions de droit constitutionnel, de justice et d'affaires parlementaires. L'administration de l'État devrait éclaircir les circonstances de ces évasions et mettre en place des solutions adéquates.

Le SPD s'intéresse particulièrement à savoir comment les prisonniers de l'hôpital BKH Straubing ont pu se procurer un instrument tranchant, qu'ils ont utilisé pour menacer et prendre en otage un membre du personnel. Ils cherchent également des informations sur la situation du personnel et les mesures de sécurité mises en place dans les hôpitaux du district.

En référence à une déclaration de l'ancienne ministre de la Santé Kerstin Schreyer (CSU) en 2019, qui mettait en avant la priorité accordée à la sécurité publique dans le cadre des projets de restructuration de l'hôpital BKH Straubing, le SPD souhaite savoir quel progrès a été accompli dans ce domaine.

La recherche des évadés se poursuit activement, à la fois sur le territoire national et à l'étranger. Le samedi soir, les quatre prisonniers de l'hôpital BKH Straubing ont intimidé et forcé un membre du personnel à ouvrir la porte en les maîtrisant. Ces hommes sont considérés comme dangereux.

Le SPD estime que la justice nécessite une enquête approfondie sur les circonstances de l'évasion des criminels de l'hôpital BKH Straubing et Mainkofen, car la sécurité publique ne doit pas être compromise. Il est crucial que l'administration de l'État fournisse des éclaircissements sur la façon d'empêcher de telles incidents à l'avenir.

Lire aussi: