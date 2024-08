- Les frontières russes ont été témoins de l'abattage de drones ukrainiens près de Moscou.

Au voisinage de Moscou, onze drones ukrainiens ont été abattus pendant la nuit de mardi, semblant se diriger vers la capitale russe. Selon le ministère russe de la Défense, un total de 45 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été interceptés par la défense aérienne. Il n'y avait pas de rapports initiaux de confirmation ou de déclarations des forces ukrainiennes, et il restait incertain de quel type de drones il s'agissait.

Certains de ces drones sont tombés dans le district de Podolsk, situé à environ 30 miles au sud de la frontière de Moscou, comme l'a déclaré le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Il a décrit cela comme la plus importante de telles attaques. Le ministère a rapporté que 23 drones ont été abattus au-dessus de la région de Bryansk. Dans tous les cas, il n'y avait pas de rapports initiaux de pertes ou de dommages.

Les attaques aériennes nocturnes se poursuivent en Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. Des explosions ont été signalées dans la région occidentale ukrainienne de Khmelnytskyi pendant la nuit de mardi.

L'avancée ukrainienne se poursuit à Kursk. Selon son commandant, Alexander Syrsky, ils contrôlent désormais 1263 kilomètres carrés et 93 localités dans la région. Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait mentionné contrôler 1250 kilomètres carrés et 92 emplacements.

Zelenskyy salue l'armée

Dans une adresse vidéo quotidienne, cette fois dans la ville industrielle centrale ukrainienne de Kropyvnytskyi, Zelenskyy a loué l'armée. Il a reconnu la situation difficile en Ukraine orientale, en particulier autour des villes de Pokrovsk et Toretsk, mais a déclaré : "Les défenseurs font tout pour éliminer les envahisseurs." Il a mis en évidence les progrès dans la région de Kursk, où l'armée ukrainienne fait de nouveaux gains territoriaux. Le président a mis en avant la capture de soldats russes comme priorité pour les échanger plus tard contre des prisonniers ukrainiens.

Dans la guerre de deux ans de la Russie contre l'Ukraine, l'offensive de Kyiv lancée il y a deux semaines a marqué la première fois que la guerre est entrée sur le territoire de l'agresseur. Les experts militaires affirment que la situation dans la région de Kursk est difficile pour les troupes russes stationnées là-bas, avec des unités au sud de la rivière Seym risquant d'être encerclées après que plusieurs ponts ont été détruits. Des vidéos circulant en ligne montrent des drones ukrainiens détruisant des véhicules militaires tentant de poser des ponts de fortune sur la rivière.

Le Pentagone : la Russie lutte dans l'offensive de Kursk

Le département américain de la Défense estime également que la Russie lutte pour répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a déclaré à Washington qu'il y a des signes que Moscou déplace un petit nombre d'unités dans la région, mais a ajouté : "Dans l'ensemble, je dirais que la Russie lutte vraiment pour répondre." Ryder a mis en évidence le fait que l'Ukraine a "clairement mis son adversaire sur le pied arrière". Les forces ukrainiennes continuent de progresser dans la région.

En ce qui concerne le fait de savoir si Washington endosse publiquement l'avancée ukrainienne, Ryder n'a pas donné de réponse directe mais a renvoyé à Selenskyj. Le porte-parole américain a expliqué que Selenskyj avait mentionné la création d'une zone tampon et que les discussions avec Kyiv se poursuivent pour comprendre les objectifs exacts. Cependant, Ryder a réaffirmé que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk ne change pas le soutien des États-Unis à Kyiv.

Le président russe Poutine établit des parallèles avec le terrorisme

Le président russe Vladimir Poutine a eu du mal à trouver une réponse appropriée à l'avancée ukrainienne. During a trip to the Caucasus, he attempted to compare the offensive to a mass hostage-taking incident from 20 years ago. "We know very well that not only was the heinous crime attempted to be justified from abroad, but the terrorists also received all kinds of support: moral, political, informational, and financial," Putin said at a memorial event in the town of Beslan.

In Beslan, over 30 terrorists took more than 1,100 people - children, parents, and teachers - hostage in a school in September 2004. During the storming of the school, 334 people died, more than half of them children. Putin stated that Russia must still fight against these "enemies of Russia" today, who are now committing crimes in the Kursk region and the Donbass. However, he assured that Russia would also defeat the "neo-Nazis," as it did against the terrorists in the past. Putin did not provide evidence linking the Chechen terrorists from back then to the Ukraine defending against Moscow's invasion.

During a subsequent trip to Chechnya, Putin visited a center for training special forces with regional leader Ramzan Kadyrov, where Russian soldiers are now being trained for the war.

La signification de mercredi

Mercredi, à la fois Poutine et le Premier ministre Mikhail Mishustin recevront le Premier ministre chinois Li Qiang. Li Qiang est à Moscou du 20 au 22 août à l'invitation de Mishustin. La Chine est considérée comme le partenaire le plus important de la Russie. Depuis le début de son invasion, Moscou est devenu dépendant de Pékin. Contrairement à l'Europe et aux États-Unis, la Chine n'a pas condamné la guerre de la Russie et a étendu le commerce avec son voisin malgré les sanctions occidentales.

Discours du président Zelenskyy

Dans le contexte des conflits en cours, le président Zelenskyy a mis en évidence l'importance de capturer des soldats russes pour faciliter les échanges de prisonniers, dans le cadre de la stratégie de l'Ukraine contre l'invasion russe. Despite Russia's struggles in Kursk, the Russian President Putin draws parallels between Ukraine's defense and past acts of terrorism, such as the 2004 hostage crisis in Beslan.

