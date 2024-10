Les frontières européennes connaissent un déplacement vers la droite.

Les triomphes de l'FPÖ en Autriche et de l'AfD en Thuringe ne sont pas des incidents isolés. Les experts considèrent le succès des partis populistes comme une tendance commune dans l'Union européenne. Les sujets de discussion de la migration et de l'inflation contribuent considérablement à la montée des idéologies de droite.

La nuit des élections en Autriche a résonné avec celle de Thuringe. Ni l'AfD en Allemagne de l'Est ni l'FPÖ en Autriche n'ont réussi à prendre le contrôle. Cependant, le choc dans les autres cercles politiques a été considérable, compte tenu du glissement prononcé vers la droite. Toutefois, ce succès électoral n'est pas un événement isolé en Europe. L'analyse des pays de l'UE révèle que le triomphe des partis populistes est un phénomène répandu.

Nicolai von Ondarza, expert européen de l'Institut allemand d'études internationales et de sécurité (SWP), met en avant l'attitude critique envers la migration comme facteur crucial derrière cette tendance. Aux Pays-Bas, le PVV de Geert Wilders a remporté la victoire. L'AfD a performé exceptionnellement bien dans les États allemands de Saxe, Thuringe et Brandebourg, et le BSW, critique de la migration, a également obtenu des résultats à deux chiffres dès le départ.

Le parti national-conservateur PiS de Pologne est le parti le plus fort de l'UE avec sa politique rigide envers les réfugiés. Le virage vers la droite en Danemark a été bloqué uniquement parce que le gouvernement social-démocrate a lui-même mis en place une politique isolationniste. On peut trouver des gouvernements de droite, critiques envers la migration, dans des pays comme la Slovaquie, la Hongrie et l'Italie.

De plus, von Ondarza identifie l'inflation comme un autre facteur contribuant à la tendance de droite. Un sentiment d'insécurité et de perte s'est répandu en Europe, exacerbé par une économie stagnante dans de nombreux pays de l'UE et des crises d'identité. Les sondages d'après-élections en Brandebourg par Infratest dimap ont révélé que l'AfD était disproportionnellement soutenue par les hommes, les personnes ayant un faible niveau d'éducation et celles qui se sentent économiquement faibles.

Le chancelier Olaf Scholz a régulièrement souligné que le succès des partis de droite est maintenant une tendance dans presque tous les pays occidentaux riches, de l'USA à la Norvège. Aux Pays-Bas, une controverse a également émergé quant à savoir si l'internationalisation des programmes universitaires est allée trop loin, car les jeunes Néerlandais ont du mal à étudier dans leur propre langue dans leur pays natal.

Les partis de droite tirent parti de tels débats, en particulier auprès des jeunes électeurs. "En partie, c'est parce que les partis populistes sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, où les jeunes obtiennent leurs informations", note l'expert du SWP von Ondarza. "Les partis de droite sont actuellement perçus comme l'unique alternative viable aux autres groupes", ajoute-t-il, en faisant référence à la nature rebelle des jeunes électeurs.

Il est maintenant clair que les groupes de droite collaborent et se renforcent mutuellement en Europe. "En Autriche, l'FPÖ, un parti populiste de droite à extrême droite, a réussi bien avant la création de l'AfD", déclare le président du comité des affaires européennes au Bundestag, Anton Hofreiter. "Le mouvement identitaire d'extrême droite a également trouvé un point d'ancrage en Autriche avant de pouvoir s'établir en Allemagne", souligne le politique vert. Les réseaux de droite se renforcent mutuellement transfrontalièrement.

Par ailleurs, il y a un processus de normalisation graduelle en raison de la coopération souvent obligatoire avec les gouvernements d'extrême droite. La députée européenne du SPD Katarina Barley avait mis en garde contre cela en ce qui concerne le Premier ministre italien Giorgia Meloni. Cependant, comme Meloni est essentielle pour les décisions de l'UE et qu'elle a également des vues pro-européennes, le chancelier Scholz coordinate avec elle. Les politiciens d'extrême droite dans d'autres pays interprètent cela comme une preuve que les mises en garde contre eux sont infondées. Le Rassemblement National en France et l'AfD s'appuient également sur les électeurs qui se familiarisent de plus en plus avec eux grâce à de nombreux représentants élus locaux. La première "barrière de feu" qui tombe au niveau local est celle que les autres partis ont contre l'AfD au niveau fédéral et étatique. Le politique vert Hofreiter accuse les partis conservateurs, comme en Autriche, de suivre les extrémistes de droite depuis des années et d'adopter leur langage et leurs slogans. "Cela n'a pas arrêté les extrémistes de droite de quelque manière que ce soit. Au contraire, l'inverse s'est produit. Les positions populistes et extrémistes de droite ont été normalisées."

Pendant longtemps, les gouvernements national-conservateurs comme ceux de la Hongrie étaient plus isolés dans l'UE. L'expert du SWP von Ondarza se souvient que l'Autriche a fait face à des sanctions lorsque le FPOe a rejoint le gouvernement pour la première fois. "Mais lorsque le parti de Wilders est arrivé au pouvoir aux Pays-Bas récemment, la protestation a été remarquablement faible", déclare-t-il. Précisément parce que c'est un problème européen, un processus d'adaptation est en cours depuis longtemps. Par exemple, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a également nommé des représentants du parti de Meloni à la nouvelle commission.

Malgré la nomination par la Commission européenne de représentants du gouvernement italien de droite, critique envers la migration, l'FPÖ en Autriche reste un acteur important dans le mouvement populiste. Leur succès aux élections en Autriche, comme celui de l'AfD en Thuringe, est un témoignage de l'influence répandue des partis populistes dans l'Union européenne.

Lire aussi: