Les frères Kelce ont signé un contrat de 100 millions de dollars pour leur podcast avec Wondery d'Amazon.

Légendes de la NFL Jason et Travis Kelce ont conclu un accord avec Wondery, le studio de podcasts d'Amazon, pour leur podcast "New Heights with Jason & Travis Kelce". Cet accord accorde des droits exclusifs pour la publicité et la distribution de tous les épisodes audio et vidéo, y compris le catalogue antérieur. Une source fiable a révélé que le contrat est estimé à environ 100 millions de dollars.

L'accord entrera en vigueur ce mois-ci, coïncidant avec la saison upcoming de la NFL. "New Heights", qui commence actuellement sa troisième saison, est un podcast sportif animé par les frères Kelce. Il présente des analyses, des aperçus et des interviews sur la NFL et se classe régulièrement parmi les meilleurs podcasts sportifs, en particulier pendant la saison de football, selon un communiqué de presse.

Les frères ont exprimé leur enthousiasme pour leur podcast, déclarant : "Nous adorons ce spectacle et la communauté passionnée qui s'est développée au cours des deux dernières saisons."

Jason Kelce, ancien joueur des Philadelphia Eagles, a pris sa retraite cette année après une carrière de 13 ans dans la NFL. Travis Kelce, dont la relation avec Taylor Swift a fait sensation dans les médias, joue actuellement pour les Kansas City Chiefs en tant que tight end et a récemment ajouté son troisième Super Bowl à sa collection.

Aaron Eanes, co-fondateur d'A&A Management qui représente Travis, a exprimé son enthousiasme pour la collaboration, déclarant : "Nous sommes ravis de collaborer avec Wondery pour cette nouvelle phase du podcast et nous nous réjouissons de monter vers de nouveaux sommets."

L'accord avec un seul diffuseur comme Wondery n'empêche pas les auditeurs d'accéder au podcast sur d'autres plateformes, comme Spotify ou Apple Music. Le titulaire de l'accord conserve principalement les droits de publicité et de distribution, et les abonnés au titulaire de l'accord peuvent bénéficier d'avantages tels que des épisodes spéciaux ou un accès anticipé. Par exemple, les abonnés Wondery+ auront le privilège d'écouter "New Heights" sans publicité et avant tout le monde.

L'annonce des frères Kelce marque la dernière tendance en matière de gros contrats de podcasts.

Il y a à peine une semaine, Alex Cooper, animatrice de "Call Her Daddy", a signé un accord avec SiriusXM, lui accordant des droits exclusifs de publicité et de distribution pour le podcast, ainsi que pour d'autres matériaux et événements. Le contrat sur plusieurs années est valorisé à 125 millions de dollars sur trois ans, selon des sources informées de CNN. Cela représente plus du double de son contrat précédent avec Spotify.

Récemment, en janvier, Will Arnett, Jason Bateman et Sean Hayes ont quitté Amazon pour emmener leur podcast "SmartLess" sur SiriusXM dans le cadre d'un contrat de trois ans d'une valeur de 100 millions de dollars.

Le nouvel accord avec Wondery permet aux frères Kelce de monétiser leur podcast grâce à des publicités exclusives, ainsi que de bénéficier d'avantages tels que des épisodes spéciaux ou un accès anticipé pour les abonnés. De plus, d'autres plateformes de podcasts comme Spotify ou Apple Music continuent d'offrir "New Heights" à leurs auditeurs, garantissant ainsi sa large disponibilité.

