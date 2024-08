- Les frères Kaulitz sont en compétition dans une émission de télévision.

Dans un nouveau spectacle de ProSieben, les chanteurs et podcasters Bill et Tom Kaulitz s'affrontent. Ils sont les premiers des invités célèbres de la série "Die Superduper Show", qui sera diffusée le 17 septembre. Katrin Bauerfeind sera l'animatrice, comme l'a annoncé ProSieben. Les jumeaux, qui ont Previously lived in Magdeburg and now reside in the USA, will appear in four episodes.

Cinq celebrités monteront chacune un mini-spectacle loufoque. La twist? Les inspirations créatives et les idées drôles pour les mini-spectacles viennent des enfants. Le public du studio décide : qui crée "The Superduper Show" de la soirée ?

"Pour la première fois, les frères jumeaux ne se produiront pas ensemble, mais l'un contre l'autre avec trois autres créateurs de spectacles célèbres", a teasé ProSieben. "Et cela pour les quatre épisodes. Quoi que ce soit le plus résonant ? Peut-être 'Scissors Paper Rock', le spectacle où les perdants tournent la roue de la fortune des coupes de cheveux ? Ou 'My Bowl Your Bowl', où le défi est de convaincre les animaux de manger ? Ou peut-être 'Sing My Question - The Music Quiz', où les questions sont chantées dans divers styles musicaux ?"

