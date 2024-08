- Les frères Gallagher ont mis en place un nouveau programme de spectacles.

Pour de nombreuses personnes, leur jeunesse était marquée par les paroles de "Perhaps... you're the one that'll rescue me....". Aujourd'hui, les souvenirs affluent, car le célèbre groupe de pop britannique Oasis prévoit un retour. Après des années de discordes, les frères Noel et Liam Gallagher se réunissent à nouveau pour des concerts à travers le Royaume-Uni et l'Irlande l'été prochain. Ils ont annoncé sur les réseaux sociaux : "L'attente est enfin terminée."

Les concerts sont prévus à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin. La vente des billets commence ce samedi, et pour l'instant, ce sont les seuls concerts européens programmés. Des concerts sur d'autres continents sont également à l'étude.

Avec des tubes comme "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" et "Supersonic", Oasis a façonné les années 90. Le groupe de Manchester est devenu l'un des groupes de musique les plus réussis de l'histoire britannique. Il y a quinze ans, le groupe s'est dissous lorsque Noel Gallagher est parti à cause d'une dispute avec son jeune frère.

Cette semaine marque les 30 ans de la sortie de l'album de estreia d'Oasis, "Definitely Maybe", en 1994. Leur deuxième album, "(What's The Story) Morning Glory?", reste l'un des albums les plus vendus au Royaume-Uni aujourd'hui.

Pour de nombreux fans, ce retour est bien plus qu'une simple question de nostalgie, selon un journaliste de la BBC. Oasis incarnait l'hédonisme et un état d'esprit "qui se fout de tout", inspirant ses fans avec la croyance que tout était possible. Ils ont également fait la une des journaux à cause de leurs querelles fraternelles et de leurs scandales, notamment le chanteur Liam Gallagher, qui a passé une nuit en prison à Munich après une bagarre dans un hôtel.

La querelle entre les frères a conduit à la dissolution du groupe en 2009, lorsque Noel a annoncé qu'il partait parce qu'il "ne pouvait plus travailler avec Liam". Noel a écrit de nombreux tubes d'Oasis en tant que guitariste principal et parolier, tandis que la voix distinctive de Liam a façonné le son du groupe. Les frères ont poursuivi des carrières séparées après leur séparation.

La querelle entre les frères a persisté pendant des années, même l'ancien Beatles Paul McCartney leur a conseillé de se réconcilier et de collaborer sur de la musique. Les spéculations sur un retour ont circulé depuis des années, et lately, les indices sont devenus plus tangibles. L'identité des autres artistes qui les rejoindront sur scène reste incertaine, mais il n'est pas prévu qu'ils jouent au festival de Glastonbury, selon l'agence de presse PA.

Actuellement, environ quatre concerts sont prévus à Londres au stade de Wembley, mais cela n'a pas encore battu le record de la star américaine Taylor Swift, qui a joué huit concerts là-bas lors d'une seule tournée.

En apprenant la nouvelle, les fans ont inondé la plateforme X de milliers de messages. "Où puis-je acheter des billets ?" a demandé un post, "Je suis prêt à vendre ma maison." Une photo en noir et blanc de Liam (51) et Noel Gallagher (57) a également été partagée, apparemment prise lors d'une réunion privée entre les frères cet été.

Beaucoup attendaient l'annonce de mardi. Jusqu'à la dernière minute, les reporters télé commentaient qu'on ne sait jamais avec les frères Gallagher. Même le maire de Greater Manchester, Andy Burnham, leur ville natale, a admis qu'il ne serait pas surpris si l'un d'eux changeait d'avis à la dernière seconde. Mais cette fois, il semble que ça va vraiment arriver. "Et après tout, tu es ma Wonderwall."

Les années 90 ont été une décennie marquée par la montée en

Lire aussi: