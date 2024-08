- Les frères et sœurs se sont finalement réunis une fois de plus.

Événement Musical Mondial: Le 27 août (mardi), le groupe de musique légendaire, Oasis, a annoncé son retour, mettant potentiellement fin à la querelle entre les frères Gallagher qui a tenu les fans en haleine pendant des décennies. Des sources affirment que Noel (57 ans) et Liam Gallagher (51 ans) se sont réconciliés, des conversations téléphoniques tardives ayant joué un rôle crucial, comme le rapporte le journal britannique "Sun".

La Trêve Téléphonique

Une source informée a déclaré au journal : "Noel et Liam ne seront peut-être jamais les meilleurs amis du monde, mais ils veulent revivre Oasis pour leurs fans. Ils ne rajeunissent pas et la demande est massive. Ils ont décidé : maintenant ou jamais." Initialement, Noel semblait réticent, mais il a finalement accepté. "Il a parlé à Liam, et ils sont sur la même longueur d'onde." Les frères reconnaissent que "cette reprise pourrait laisser une marque indélébile dans l'histoire de la musique".

Le soir du 25 août (dimanche), Liam a subtilement laissé entendre cette évolution lors de sa prestation principale au Festival de Reading. Il a joué le tube d'Oasis, "Half The World Away", et l'a dédié à "Noel bloody Gallagher". Après le spectacle, il a taquiné : "Il y aura une grande annonce demain à 8 heures du matin".

La Légendaire Querelle Entre les Frères Gallagher

La rivalité des frères Gallagher est l'une des querelles les plus légendaires de l'histoire de la musique. Le groupe de rock britannique Oasis a été fondé en 1991 et est considéré comme le plus grand groupe de Britpop de tous les temps - bien qu'il soit souvent rappelé pour la rivalité entre Liam et Noel Gallagher.

Depuis la création du groupe, leurs conflits ont dominé les gros titres. En 1994, Noel aurait quitté temporairement le groupe après que Liam lui ait lancé une cymbale. Au fil des ans, la camaraderie du groupe a été érodée par des remarques mesquines, aboutissant finalement à la scission en 2009.

Le jour de la dissolution du groupe, ils étaient censés monter sur scène au festival Rock En Seine à Paris lorsqu'une bagarre a éclaté entre les frères. Selon les informations, Liam aurait balancé la guitare de Noel comme une hache, entraînant l'annulation du spectacle et l'annonce de la fin de la tournée et de la dissolution du groupe. Dans un communiqué, Noel a déclaré : "Avec une pointe de tristesse et un immense soulagement, je dois vous annoncer que je quitte Oasis ce soir. Les gens peuvent écrire et dire ce qu'ils veulent, mais je ne peux plus travailler avec Liam", selon le "Sun".

Le Rêve Ardent Des Fans D'Oasis Se Réalise

Depuis, les fans rêvent d'une reformation d'Oasis, et si tout se passe comme prévu, ce rêve est sur le point de devenir réalité. Le site web annonce : "Oasis a mis fin aux années de spéculations et a confirmé les concerts très attendus au Royaume-Uni et en Irlande, qui constitueront la partie européenne de leur 'OASIS LIVE '25' world tour". Oasis se produira à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin pendant l'été prochain. " Étant donné que ce sont leurs seuls concerts européens l'année prochaine, il s'agiraprobably one of the most significant live events of the decade", explains the statement. However, it is planned that Oasis will also perform on other continents throughout the next year.

