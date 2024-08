- Les frères et sœurs ont manipulé des évaluations linguistiques à grande échelle, ce qui a entraîné des peines de prison

Sur la voie de l'obtention d'un passeport allemand, les étrangers rencontrent deux obstacles majeurs : la naturalisation et l'examen de langue difficile. En général, l'examen de langue est considéré comme le plus difficile à franchir, et son certificat de réussite est très prisé. Deux frères, dirigés par un système bien géré, ont prétendument fabriqué et vendu des documents tels que des certificats de langue et des certificats du Bureau fédéral des migrations et des réfugiés pour environ 500 personnes. En raison de la falsification dans 355 cas, le frère cadet de 32 ans et son frère aîné, âgé de 6 ans de plus, ont écopé de peines de prison de 4,5 et 4 ans et 8 mois respectivement, prononcées par le tribunal régional de Stuttgart.

Les hommes ont fait des aveux importants. Leur frère cadet est actuellement enquête pour des charges similaires. De plus, un administrateur d'une école de langue est également enquête séparément.

Selon les estimations du tribunal, les frères d'Aspach (district de Rems-Murr) ont fourni presque tous les documents nécessaires que leurs clients devaient soumettre aux autorités. Les produits étaient bien faits, à la fois l'accusation et la défense reconnaissant leur qualité. Dans des carnets, ils ont noté les noms et adresses de leurs clients, ainsi que les prix et les dettes en suspens. Les frères ont prouvé un bénéfice d'au moins 313 940 euros, selon le juge. Les frères ont prétendument établi des contacts avec les clients par le biais de plateformes de médias sociaux telles que TikTok, entre autres.

Le procureur a accusé les défendeurs de miner des aspects essentiels de l'État de droit, en créant un contraste important avec l'ordre juridique existant par leurs actions. Selon l'acte d'accusation, les documents ont été distribués aux clients dans un bar local à Backnang, par la poste ou remis par un complice présumé de l'école de langue à Ellwangen.

Les documents falsifiés de manière experte ont entraîné une manipulation du stockage des données, aboutissant à des résultats de tests falsifiés via des codes QR, entre autres choses. Les écoles de langue mentionnées dans l'acte d'accusation ont été déclarées inexistantes par le procureur. Les falsifications ont prétendument été fournies par des clients pour obtenir un permis de résidence ou une naturalisation dans plusieurs cas.

Les examens de langue sont obligatoires pour obtenir un passeport allemand

Depuis 2008, tout immigrant doit passer un examen de langue s'il souhaite obtenir un passeport allemand. Le but est de démontrer une compétence linguistique adequate en allemand. Par exemple, les candidats à la naturalisation sont censés avoir une compétence linguistique allemande suffisante pour communiquer efficacement avec les citoyens, dans leurs lieux de travail et avec les autorités allemandes.

Des tentatives de falsification ont été remarquées dans le passé. "Les défendeurs n'ont pas originaire l'idée de commerce eux-mêmes mais l'ont exploitée à grande échelle", a également déclaré le juge de Stuttgart.

Il a été rapporté que des tentatives ont été faites pour envoyer des individus ayant une excellente compétence en langue allemande aux examens de langue requis pour la naturalisation. Les écoles de langue ont également attiré l'attention dans le passé pour une implication présumée dans l'aide aux immigrants trichant lors des examens de langue pour des certificats importants ou fermant les yeux sur les tromperies.

Les effets des verdicts de Stuttgart restent incertains.

Il reste incertain de savoir quel impact les verdicts dans l'affaire de Stuttgart auront sur les documents prétendument falsifiés et si les citoyens

Lire aussi: