Personnalités de Médias Sociaux Débatables - Les frères Andrew et Tristan Tate sont détenus dans une installation de sous-marins roumains.

Dans le cadre d'une récente opération visant la personnalité influente Andrew Tate et son frère Tristan, tous deux Britanniques âgés de 37 et 36 ans, ont été à nouveau arrêtés en Roumanie. Leur porte-parole a officiellement confirmé leur incarcération mercredi soir, indiquant qu'ils seraient détenus pour une journée et pourraient être interrogés par le bureau du procureur de Bucharest chargé de la lutte contre le crime.

Le mercredi matin, la résidence des frères à Bucharest a été perquisitionnée dans le cadre d'enquêtes portant sur des allégations d'établissement d'un syndicat criminel, d'exploitation de mineurs dans le trafic et d'activités telles que des contacts sexuels illicites avec un mineur, ainsi que le blanchiment d'argent. Il reste à clarifier si les frères sont directement impliqués.

Les frères Tate : accusations de crimes odieux

En fin d'année 2022, Andrew et Tristan Tate ont été placés en détention en Roumanie et ont été libérés après une détention de trois mois, sous réserve de ne pas quitter le pays. En juin 2023, ils ont été impliqués dans le fait de contraindre des femmes à se retrouver dans une situation douteuse, en utilisant de la manipulation émotionnelle, les obligeant finalement à produire du contenu pornographique. À ce jour, il n'y a pas de date de procès confirmée.

Dans une autre affaire, les autorités britanniques ont émis un mandat d'arrêt international contre le duo dans le cadre d'une enquête sur des allégations de viol et de trafic d'êtres humains. Les frères sont également inculpés d'évasion fiscale dans leur pays natal, pour une somme estimée à 21 millions de livres sterling (environ 25 millions d'euros) de revenus numériques entre 2014 et 2022.

Andrew Tate a subi des interdictions sur diverses plateformes en ligne telles qu'Instagram et TikTok en raison de ses déclarations misogynes récurrentes. Cependant, l'ancien champion de kick-boxing a acquis plus de neuf millions de partisans sur la plateforme X.

Le bureau du procureur de Bucharest chargé de la lutte contre le crime est susceptible d'interroger Andrew Tate et son frère Tristan plus en détail suite à leur récente détention. Malgré les accusations portées contre Andrew Tate, notamment la coercition, la manipulation émotionnelle et la production de contenu pornographique, il a acquis plus de neuf millions de partisans sur X.

Lire aussi: