Les frais d'intérêt des cartes de crédit pour les achats au détail ont atteint un niveau record.

D'accord, pourquoi pas ? vous vous demandez peut-être.

Mais voici pourquoi vous pourriez vouloir y réfléchir à deux fois : si vous finissez par avoir un solde impayé sur cette carte, vous pourriez vous retrouver à débourser une fortune pour votre achat.

Une récente étude menée par Bankrate a révélé des résultats choquants. Ils ont examiné les taux d'intérêt de 108 cartes de magasin de marques de détail prometteuses en septembre et ont constaté que ces taux ont atteint un niveau record depuis 2008. Le taux d'intérêt moyen pour une carte de magasin est maintenant de 30,45 %, en hausse par rapport aux 24,35 % en 2021 et bien supérieur au taux moyen actuel des cartes de crédit ordinaires (environ 21 %). Le taux annuel maximal (APR) découvert était un étourdissant 35,99 % pour les cartes émises par Academy Sports + Outdoors, Petco, Burlington, Piercing Pagoda, Good Sam, Big Lots et Michaels.

L'étude a également révélé que 13 détaillants vous factureront 34,99 % si vous avez un solde, notamment Athleta, Banana Republic, Nordstrom, JCPenney, Old Navy, American Eagle, T.J. Maxx, HSN, Walgreens, QVC et Tire Rack.

Voyons comment ces taux élevés pourraient vous affecter :

Imaginons que vous souscrivez à la carte d'un détaillant le même jour où vous faites un achat de 1 000 $ et que vous recevez une réduction de 20 %, vous pensant avoir économisé 200 $. Cependant, si vous avez un solde de 800 $ avec un APR annuel de 35,99 % et que vous ne pouvez payer que le montant minimum mensuel de 35 $, vous finirez par devoir 570 $ d'intérêts et il vous faudra presque 3,5 ans (40 mois) pour rembourser complètement l'achat, selon les calculs de Ted Rossman, analyste senior de l'industrie de Bankrate. Ainsi, les 800 $ que vous pensiez avoir payés vous auront finalement coûté 1 370 $.

Ou, si l'on considère que les intérêts que vous auriez à payer dans ce scénario annuleraient les 200 $ que vous avez "économisés" en seulement 9 mois de paiements mensuels minimum.

Les cartes de magasin à taux astronomiques peuvent également vous coûter plus cher que prévu. Par exemple, vous pourriez souscrire à une offre promotionnelle à 0 %, ce qui signifie que vous ne serez pas facturé d'intérêts pendant une période spécifiée. Cependant, si vous ne parvenez pas à rembourser intégralement votre solde avant l'expiration de la période promotionnelle, vous serez facturé rétroactivement des intérêts pour chaque mois de cette période.

Côté positif, l'étude a rapporté le taux d'intérêt le plus bas pour une carte de magasin à 10 % pour la carte sécurisée Amazon. Le suivant était de 15,49 % pour la carte Military Star.

Bankrate a également découvert que plusieurs détaillants continuent de facturer des taux similaires aux cartes de crédit générales : Costco Anywhere Visa by Citi (20,49 %), Bass Pro Shops CLUB (21,12 %), IKEA Projekt (21,99 %) et IKEA Visa (21,99 %).

"La meilleure façon d'utiliser toute carte de crédit est de payer le montant total chaque mois pour éviter les intérêts. C'est particulièrement important pour les cartes de magasin", a déclaré Rossman dans un communiqué. "Ne vous laissez pas tenter et souscrivez-en une impulsivement à la caisse. Il est correct de dire 'non' ou 'pas maintenant' ou 'je vais y réfléchir'. La réduction de 10 % que le détaillant vous offre aujourd'hui ne vaut pas la peine si vous finissez par payer un taux d'intérêt de 30 % pendant des années."

Bien sûr, si vous ne portez jamais de solde, certaines cartes de magasin pourraient s'avérer bénéfiques à long terme, a noté Rossman.

"Il y a certaines circonstances où les cartes de magasin pourraient potentiellement vous faire économiser de l'argent. Certains magasins comme Amazon, Best Buy et Target offrent 5 % de remboursement en espèces chaque fois que vous utilisez leur carte pour des achats. Cela est probablement mieux que n'importe quelle autre carte. Pour un acheteur dévoué qui paie intégralement et évite les intérêts, c'est une proposition de valeur convaincante", a-t-il conclu.

Compte tenu des taux d'intérêt élevés sur les cartes de magasin et de l'impact financier potentiel, il est crucial que les individus soient conscients de leurs habitudes de dépenses. Les entreprises devraient envisager d'offrir des taux d'intérêt plus compétitifs pour attirer et fidéliser les clients, car des frais élevés pourraient avoir un impact négatif sur l'économie en alourdissant les consommateurs d'une dette excessive.

Lire aussi: