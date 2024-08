- Les Foxes subissent leur première défaite au test de Berlin.

Les Hamburgers de Foxes Berlin ont connu leur premier revers en présaison. Les champions en titre ont été battus par l'équipe danoise de Bjerringbro-Silkeborg lors d'un match de qualification pour la Ligue des champions, avec un score de 30:32 (14:18) lors d'un tournoi organisé à Potsdam. Tobias Reichmann a été le meilleur marqueur de Berlin avec cinq buts. Fabian Wiede, Nils Lichtlein et Mijajlo Marsenic ont chacun marqué quatre buts.

L'entraîneur Jaron Siewert était privé de six joueurs habituels peu après les Jeux olympiques. Cependant, les Foxes ont remporté le tournoi après avoir battu le club hôte et partenaire collaborateur 1. VfL Potsdam 37:30 jeudi et Silkeborg 31:28 vendredi.

Ce week-end, un autre tournoi est prévu avant le début de la saison. Les Berlinois participeront au So-Tech-Cup à Halle (Westfalen), où ils affronteront de sérieux concurrents tels que THW Kiel, Telekom Veszprem et HBC Nantes.

Le premier match officiel des Foxes aura lieu le 31 août en Supercoupe contre le champion et vainqueur de la coupe en titre SC Magdeburg. Leur premier match de Bundesliga est prévu pour le 7 septembre contre ThSV Eisenach.

Lire aussi: