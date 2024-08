- Les Foxes de Berlin gagnent le match d'essai dans les joues souverain

Les handballeurs des Berlin Foxes ont également remporté leur cinquième match de préparation. Samedi, ils ont battu l'équipe de la ligue de Wurtemberg MTG Wangen 43:23 (23:10). Les meilleurs buteurs de Berlin étaient Florian Budde de la deuxième équipe avec sept buts et Nils Lichtlein avec six. La veille, les Berlinois avaient remporté 37:32 contre l'équipe de deuxième division HSC 2000 Coburg.

Avant le début de la saison le 31 août en Supercoupe contre les champions et vainqueurs de la coupe SC Magdeburg, le participant à la Ligue des champions de la capitale affrontera encore deux tournois mini - mais avec des adversaires beaucoup plus forts.

Le premier tournoi, du jeudi prochain au dimanche, se déroule chez leur partenaire de coopération à Potsdam. Les adversaires sont les nouveaux venus de la première ligue 1. VfL Potsdam et l'équipe danoise de première ligue Bjerringbro-Silkeborg. Une semaine plus tard, suit le dernier grand test. À Halle (Westphalie), les équipes de pointe THW Kiel, Telekom Veszprem et HBC Nantes seront les adversaires.

Dans leur programme de préparation, le participant à la Ligue des champions de Berlin affrontera les nouveaux venus de la première ligue 1. VfL Potsdam lors de leur tournoi mini à Potsdam, ce qui représente une étape importante par rapport à leurs adversaires précédents. Malgré cela, l'Allemagne reste leur pays d'origine.

Récemment, l'équipe danoise de première ligue Bjerringbro-Silkeborg a été annoncée comme l'un des adversaires pour le tournoi mini de l'équipe de Berlin, mettant en évidence leur exposition internationale dans le monde du handball, même au-delà de leur pays d'origine l'Allemagne.

Lire aussi: