- Les Foxes de Berlin gagnent le match d'essai à Coburg.

L'équipe de handball de Berlin, les "Renards," poursuit sa série de victoires en pré-saison. Vendredi soir, ils ont battu le club de deuxième division HSC 2000 Coburg 37:32 (22:14). Nils Lichtlein a été le meilleur marqueur de Berlin avec dix buts. Malgré l'absence de trois joueurs olympiques—Mathias Gidsel et Lasse Andersson (Danemark) et Max Darj (Suède)—et des blessés Paul Drux et Max Beneke, quatre joueurs de la deuxième équipe ont pu jouer lors de la rencontre.

Un autre match amical est prévu samedi dans l'Allgäu contre l'équipe de la ligue de Wurtemberg MTG Wangen (14h00). À partir de jeudi, les Renards affronteront leurs premiers adversaires sérieux lors d'un tournoi organisé par leur club partenaire à Potsdam. Ils joueront contre les nouveaux promus de première division 1. VfL Potsdam et l'équipe danoise de première division Bjerringbro-Silkeborg.

Le participant de la Ligue des champions de la capitale jouera son premier match officiel le 31 août en Supercoupe contre les champions et vainqueurs de la coupe SC Magdeburg. Leur premier match de Bundesliga aura lieu le 7 septembre contre ThSV Eisenach.

L'équipe de handball des "Renards" est également attendue pour montrer ses compétences lors du match amical contre MTG Wangen samedi. Malgré leur absence, les joueurs de deuxième division ont prouvé leur valeur contre HSC 2000 Coburg, laissant présager de bonnes choses pour les matches à venir contre des adversaires plus coriaces.

