- Les Foxes célèbrent leur victoire en Super Cup: "Victoire révolutionnaire"

Les Renards sont en pleine forme à l'approche de la Bundesliga de handball, confiants après leur victoire en Coupe de Super à la semaine précédente. Ils ont célébré leur victoire de 32:30 contre les champions en titre et vainqueurs de la coupe SC Magdeburg samedi soir à Düsseldorf. "Nous sommes ravis d'avoir remporté ce titre historique", a déclaré l'entraîneur Jaron Siewert après le match.

Le premier titre de la nouvelle saison revient aux Renards. "C'est un message clair à la ligue que nous sommes prêts à gagner des matchs comme celui-ci contre Magdeburg", a déclaré le capitaine Fabian Wiede sur Dyn. Le joueur de 30 ans est optimiste quant à la forme de son équipe. "Si tout le monde est en forme et en bonne santé, nous pouvons rivaliser avec les meilleurs. Nous l'avons montré aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Casser le Code Contre Magdeburg

Les Berlinois ont finalement réussi à mettre fin à leur série de défaites contre leurs rivaux. "Battre Magdeburg est un exploit immense pour nous et ça fait vraiment du bien", a déclaré le gardien Dejan Milosavljev, qui a réalisé des arrêts cruciaux pendant le match, contribuant ainsi à leur premier titre national depuis la victoire en coupe en 2014.

Dans leurs précédentes apparitions en finale à l'IHF Super Globe et à la Ligue Européenne, les Renards avaient perdu contre Magdeburg à chaque fois. C'est peut-être pourquoi ils voulaient cette victoire encore plus que Magdeburg samedi. "Nous avons tout donné du début à la fin et nous sommes restés fidèles à notre plan de jeu", a déclaré le champion olympique danois Lasse Andersson.

Savourer l'Instant Après une Préparedition Stormy

Pour Siewert, la victoire en coupe était une étape positive dans leur jeu. "Nous avons livré une bonne performance. Nous avons mis la pression sur la défense et nous sommes améliorés en deuxième mi-temps", a-t-il déclaré. Un exploit après une période de préparation difficile avec des absences olympiques et des préoccupations

Lire aussi: