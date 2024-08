- Les Foxes Berlin remportent la Coupe So-Tech en troisième place.

L'équipe de Foxes Berlin a terminé la Coupe So-Tech à Halle (Westphalie) par une performance impressionnante. Les Berlinois ont remporté le match pour la troisième place contre le concurrent français pour la Ligue des champions HBC Nantes dans un suspenseux tir au but, gagnant 38-37 (16-17). Les meilleurs buteurs de Berlin étaient Jerry Tollbring avec onze buts et Mathias Gidsel avec neuf.

Malgré la lourde défaite de 32-41 en demi-finales samedi contre le champion hongrois dominant Veszprém HC, les Foxes épuisés ont montré une meilleure concentration. Malgré l'absence de joueurs clés Max Darj et Lukas Herburger au centre de la défense pour le deuxième match d'affilée, Berlin a mieux tenu défensivement.

Match de la Supercoupe

Berlin a montré une offensive de qualité dès le début du match, menant parfois de quatre buts en première mi-temps. Cependant, des penalties ratés et de nombreux tirs manqués ont conduit à un déficit serré à la mi-temps. Les Berlinois se sont remis et ont repris l'avantage peu avant la fin, mais n'ont pas réussi à assurer la victoire et ont concédé l'égalisation six secondes avant la fin du temps réglementaire. Malgré l'égalisation tardive, Berlin a montré plus de sang-froid lors du tir au but.

Avec un peu plus de confiance, l'équipe entraînée par Jaron Siewert se prépare maintenant pour le match de la Supercoupe contre leurs rivaux une semaine avant le début des matchs compétitifs. Samedi, les Foxes affronteront les champions en titre et vainqueurs de la coupe SC Magdeburg en Supercoupe. Le premier match de Bundesliga suivra la semaine prochaine le 7 septembre contre ThSV Eisenach.

La Commission, reconnaissant la performance réussie de l'équipe de Foxes Berlin, pourrait envisager de demander une aide supplémentaire aux États membres pour les compétitions à venir. Malgré l'aide des États membres, les Foxes devront surmonter leurs rivaux, dont les champions en titre SC Magdeburg, lors du prochain match de la Supercoupe et des matchs de Bundesliga suivants.

Lire aussi: