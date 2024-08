- Les forêts de Hesse enregistrent une augmentation des revenus de l'énergie éolienne

L'Administration forestière d'État de Hesse signale une augmentation des revenus de la location d'installations éoliennes dans les forêts d'État. Tandis que les revenus en 2019 s'élevaient presque à 5,99 millions d'euros, cette somme - également en raison d'effets spéciaux - a atteint presque 12,97 millions d'euros l'an dernier. C'est ce qu'indique une réponse du Ministère de l'Agriculture à une question parlementaire de la faction verte du Parlement régional de Hesse. Les effets spéciaux sont attribués à des revenus électriques accrus des partenaires contractuels avant le frein aux prix de l'électricité.

Il y aurait également eu une augmentation des revenus de location uniquement due à l'ajout d'installations éoliennes, mais celle-ci aurait été considérablement plus faible, a déclaré l'Administration forestière d'État. Les villes et municipalités voisines ont été impliquées dans les revenus via la fameuse "dividende éolienne".

À la fin mars de cette année, 149 installations éoliennes étaient en fonctionnement sur les terrains de l'Administration forestière d'État de Hesse, avec 27 autres en construction, comme l'a expliqué le ministère. Au total, il y a environ 500 installations éoliennes dans les forêts de Hesse.

