- Les forces spéciales ont arrêté un homme armé d'un marteau.

Un homme armé d'un marteau a été arrêté à Brême par les forces spéciales de la police. Le trentenaire avait fracassé les fenêtres du commissariat de Brême-Mitte avec le marteau et menacé des officiers dans l'après-midi, selon la police. Il s'est ensuite enfui.

Au cours de la chasse à l'homme qui a suivi, l'homme mentalement perturbé a été retrouvé dans la zone de l'Osterdeich. Selon les rapports, l'utilisation d'une arme à impulsion électrique a échoué, et le trentenaire s'est enfui vers la rive de la Weser et finalement dans l'eau. Des forces spéciales supplémentaires ont été appelées et ont réussi à maîtriser et à arrêter l'homme.

Selon les rapports de police, l'homme s'était blessé avec le marteau. Il a été transféré dans un hôpital psychiatrique pour évaluation après avoir reçu des soins pour ses blessures externes. L'homme encourt désormais des chefs d'accusation, notamment d'avoir tenté de causer des lésions corporelles graves et de menaces.

