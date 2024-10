Les forces russes sont à environ 7 kilomètres de Pokrovsk.

19:30 Zelensky Hommage aux Soldats Combattant à Kursk

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rend visite aux combattants engagés dans l'offensive dans la région de Kursk, une région russe située dans la région frontalière de Sumy. Une vidéo le montre en train de décorer des soldats dans un bunker souterrain, accompagné du commandant en chef de l'armée, Oleksandr Syrsky. Zelensky dit aux soldats : "Dans une guerre prolongée, il ne s'agit pas seulement de motiver notre propre personnel, mais de motiver le monde entier et de le convaincre que les Ukrainiens peuvent être plus forts que l'ennemi." Leurs efforts à Kursk ont "inspiré ceux qui nous soutiennent avec des armes". L'offensive à Kursk dure depuis près de deux mois maintenant, avec peu de détails communiqués récemment par Kiev. Entre-temps, dans la région orientale de l'Ukraine de Donetsk, les troupes russes ont récemment progressé. La Russie signale fréquemment la capture de villages, tandis que l'armée ukrainienne s'est récemment retirée de Wuhledar.

18:53 Altercation avec Baerbock affecte un journaliste russe

Un incident impliquant un journaliste de la télévision d'État russe lors d'une conférence de presse de la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock à l'Assemblée générale de l'ONU à New York a des conséquences pour le journaliste. "Le comportement du journaliste en question a violé les directives d'accès aux médias", explique le département d'accréditation de l'ONU. En conséquence, son statut d'accès a été réduit, l'obligeant à passer par un poste de sécurité et à faire face à des restrictions d'accès au siège de l'ONU à chaque visite. Sur le terrain de l'ONU, le journaliste a approché Baerbock alors qu'elle se dirigeait vers un événement médiatique et lui a posé une question. Baerbock a indiqué la conférence de presse à venir. Le journaliste a persisté à la suivre et a finalement pris place à côté de Baerbock alors qu'elle préparait sa déclaration. Baerbock a alors fermement ordonné à l'homme de rejoindre les autres médias pour lancer l'événement de presse. L'ambassadeur russe à l'ONU, Nebensia, demande la révision de la décision, affirmant que le journaliste n'a pas harcelé Baerbock ni mal comportement. Il décrit une confrontation avec un membre de la délégation allemande lors de l'incident comme une "attaque" contre le russe.

18:11 Poutine ouvert au dialogue avec Biden

Le Kremlin a manifesté son intérêt pour une conversation entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden. L'agence de presse russe TASS rapporte que Biden a déclaré précédemment qu'il était possible pour lui d'engager des discussions avec Poutine sur la touche du sommet du G20 en novembre au Brésil. Cependant, il exprime des doutes sur la présence de Poutine. TASS cite maintenant le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov en déclarant qu'aucune discussion n'a eu lieu entre Moscou et Washington à ce sujet. "Aucune discussion n'a eu lieu, et il n'existe actuellement aucune condition." Peskov ajoute : "Le président a exprimé à plusieurs reprises sa volonté d'engager tous les contacts." La perspective de la présence de Poutine, contre lequel un mandat d'arrêt a été émis par la Cour pénale internationale, a été un sujet à chaque sommet du G20 depuis le début du conflit. Le président brésilien Lula a déclaré à l'automne 2023 qu'il appartenait à la justice brésilienne de décider si son homologue russe devait être arrêté s'il assistait au sommet.

17:26 Habitant de Crimée condamné à une longue peine de prison pour 'traîtrise'

Un tribunal de Sevastopol sur la péninsule de Crimée a condamné un résident du territoire ukrainien occupé par la Russie à 14 ans de prison dans un camp de travail строгого режима pour 'trahison'. Le quadragénaire est accusé d'avoir fourni des informations sur les positions et les armes de l'armée russe à l'armée ukrainienne, selon l'accusation. Depuis le début du conflit, des milliers d'individus en Russie ont été condamnés à des peines de prison, pénalisés ou menacés de sanctions sous des charges similaires.

16:42 Chef de commission médicale accusé de fraude

Le chef d'une commission médicale en Ukraine est suspecté d'avoir gagné plusieurs millions d'euros en délivrant des certificats de invalidité frauduleux pour des hommes en bonne santé. Lors de perquisitions à son domicile et à son lieu de travail à Chmelnytskyi, la police a saisi plus de cinq millions d'euros en espèces. Deux millions d'euros de plus ont été trouvés sur des comptes étrangers, selon le Bureau d'enquête d'État. La femme a également acquis de nombreux biens de luxe et véhicules. During les perquisitions, les enquêteurs ont découvert des listes contenant les noms d'hommes qui avaient obtenu de fausses maladies. La femme de 64 ans encourt jusqu'à 12 ans de prison, selon les médias. En même temps, des arrestations simultanées ont eu lieu dans la région orientale de l'Ukraine de Kharkiv, où 13 médecins sont suspectés d'avoir délivré des certificats d'invalidité à plus de 400 hommes pour un total de plus de 2 200 euros par personne. En savoir plus ici.

16:00 Gouverneur de Kherson : une femme âgée tuée par un drone russe

Le gouverneur de la région de Kherson signale une victime civile. Une femme de 75 ans a été tuée lorsque l'armée russe a ciblé Kherson avec un drone dans l'après-midi.

15:49 Wagenknecht et Wadephul saluent Woidke, Voigt et Kretschmer pour leur initiative sur l'UkraineMalgré les critiques de la majorité, Sahra Wagenknecht, présidente du BSW, apprécie la proposition conjointe sur l'Ukraine de Michael Kretschmer et Dietmar Woidke, respectivement de Brandebourg et de Saxe, ainsi que de Mario Voigt, président de l'CDU de Thuringe. Wagenknecht considère cela comme une "contribution intelligente et distincte" et l'a déclaré au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". L'approbation vient également de l'expert en politique étrangère de l'CDU, Johann Wadephul, qui a salué la proposition comme étant "responsable" car elle respecte les lignes directrices fondamentales : reconnaissance de la violation du droit international par la Russie, fermeté de l'UE et de l'OTAN, et recherche d'une solution compatible avec la Charte des Nations unies. L'article trace une "ligne rouge", et Wadephul met en garde contre l'absence de coopération avec le BSW si cette ligne est franchie. Il interprète cette initiative comme une "tentative sérieuse de construire un pont pendant les éventuelles négociations de coalition tout en préservant ses principes". La coopération simultanée entre les principaux politiques de l'CDU et de l'SPD est identifiée comme un "signe de force". Lire la suite ici.

15:30 Les politiciens de l'Est proposent une initiative sur l'Ukraine qui suscite des critiques : "Les principes sont échangés contre la préservation du pouvoir"Friedrich Merz, président de l'CDU, s'oppose à la demande des dirigeants de l'Est pour des efforts diplomatiques accrus afin de résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. "L'Ukraine se bat pour sa propre survie. Nous devons continuer à la soutenir en tenant compte de nos intérêts. Les négociations ne auront lieu que si les deux parties sont prêtes", a déclaré Merz au "Süddeutsche Zeitung". Les critiques résonnent également auprès du président du comité des affaires étrangères du Bundestag, Michael Roth. Si l'article des trois dirigeants désignés était destiné à être une offre de paix pour les négociations avec le BSW, Roth recommande la plus grande prudence, en invoquant l'alliance entre Sahra Wagenknecht et les élections récentes des États. La députée européenne du FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, déclare à la "Rheinische Post" : "L'impression se fait jour que les valeurs libérales de notre pays sont échangées contre la retention du pouvoir à court terme et la campagne politique." Les principaux dirigeants de Saxe, de Brandebourg (Michael Kretschmer de l'CDU et Dietmar Woidke du SPD) et le président de l'CDU de Thuringe, Mario Voigt, ont publié un article d'opinion dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" plaidant pour un cessez-le-feu en Ukraine et exhortant le gouvernement fédéral à engager la Russie dans des pourparlers. Lire la suite ici.

15:05 Analyse post-mortem : le soi-disant "baleine espionne" est probablement morte de maladieContrairement aux allégations des défenseurs des droits des animaux, le soi-disant "baleine espionne" découverte en Norvège n'a probablement pas été abattue. Les experts vétérinaires qui ont pratiqué une autopsie sur la baleine beluga ont conclu que l'infection bactérienne était la cause probable de la mort, peut-être à partir d'une blessure dans la bouche. L'Institut vétérinaire norvégien et les experts de la police scientifique ont déterminé que les blessures superficielles sur le mammifère marin n'étaient pas des blessures par balle, et qu'aucune balle ni fragment de métal n'avait été découvert. La baleine a été détectée pour la première fois en Norvège en 2019, équipée d'un harnais et d'une caméra, portant l'inscription "Équipement de Saint-Pétersbourg". Les spéculations ont émergé sur le fait qu'elle était une baleine espionne russe ou de thérapie. Morte dans une baie norvégienne en août 2024, deux organisations de protection des animaux ont supposé qu'elle avait été tuée et ont déposé une plainte en raison des blessures.

14:33 Attaques répétées par des drones : Kyiv signale des dommagesL'armée de l'air ukrainienne révèle avoir été prise pour cible par des drones russes pendant la nuit, avec pour objectif l'infrastructure essentielle. Selon l'armée de l'air, 19 drones ont été lancés, neuf ont été abattus et sept autres ont été perturbés par des perturbations électroniques. L'état des trois drones restants est inconnu. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, signale que

12:34 Russie : Mort d'un travailleur de la centrale nucléaire de Zaporijjia suite à l'explosion d'une voiture piégéeUn individu responsable de la centrale nucléaire de Zaporijjia, contrôlée par la Russie, a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée. Le service de renseignement ukrainien a publié une vidéo montrant l'explosion de la voiture, affirmant que le "chef de la sécurité" de la centrale nucléaire, Andriy Korotky, était la victime. Selon le service de renseignement, Korotky était un "criminel de guerre" qui collaborait volontairement avec les occupants russes, dénonçant les employés pro-ukrainiens de la centrale nucléaire. La direction pro-russe de la centrale nucléaire a confirmé la mort de Korotky et a qualifié cela d'"attaque terroriste ordonnée par Kyiv". Le directeur de la centrale nucléaire, Yuri Chernichuk, a décrit l'attaque comme étant "imprudente" et a déclaré qu'elle "devrait avoir des conséquences". Selon le Comité d'enquête russe, un engin explosif avait été placé sous la voiture de Korotky à son domicile et avait explosé au moment de son départ.

12:02 Munz : Poutine cherche à démontrer "que le conflit en vaut la peine"Suite à la capture de la ville de Vuhledar dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe devrait intensifier ses opérations dans la région, selon Rainer Munz. Munz explique également pourquoi Poutine nomme de plus en plus de vétérans de guerre à des postes officiels.

11:29 Ukraine : Au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens meurent en captivité russeDepuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens sont morts en captivité russe, selon Victoria Tsymbaliuk du centre de coordination des prisonniers de guerre ukrainiens avec "Kyiv Independent". Le nombre réel de morts en captivité russe est probablement beaucoup plus élevé en raison de l'absence de supervision internationale, selon Tsymbaliuk. " Tous les corps ne sont pas rendus, et beaucoup ne sont même pas reconnus comme prisonniers par la Russie ", a-t-elle déclaré. Des rapports font état de prisonniers de guerre ukrainiens maltraités ou assassinés en captivité russe. En septembre, le Bureau du procureur général de la Russie a ouvert des enquêtes pénales sur les exécutions de 84 prisonniers de guerre ukrainiens.

11:00 Russie : Attaques de drones sur la région de KiïvLes forces russes ont bombardé la région de Kiïv à l'aide de drones, selon le chef de l'administration militaire régionale, Andriy Raykovych, sur son canal Telegram. Un bâtiment administratif d'une entreprise à Holovanivsk a été endommagé lors de l'attaque de drone, entraînant une blessure.

10:27 UNIQA quitte la RussieLa compagnie d'assurance autrichienne UNIQA a finalisé la vente de sa filiale russe à Renaissance Life. Le montant de la vente n'a pas été divulgué. UNIQA avait précédemment annoncé son intention de vendre la société d'assurance conjointe avec la Raiffeisen Bank International (RBI) à la société d'assurance vie russe Renaissance Life. "Nous avons maintenant quitté le marché russe", a déclaré le membre du conseil d'administration d'UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Deux dépôts de carburant russes ravagés par des incendies importants

Des incendies ont ravagé deux dépôts de carburant russes pendant la nuit. Dans la région de Voronezh, où une frappe de drone ukrainien est suspectée (voir entrée 05:10), le gouverneur Alexander Gusev a accusé les drones ukrainiens d'avoir causé l'incendie en laissant tomber des débris qui ont allumé une citerne vide. Des vidéos d'une frappe de drone suspectée ont inondé les réseaux sociaux, mais l'ampleur de l'incendie est restée incertaine. Dans un village des montagnes de l'Oural en Russie, un réservoir de carburant couvrant 10 000 mètres carrés est également en feu. Les services d'urgence russes ont confirmé l'incendie. Bien qu'ils n'aient pas mentionné une frappe de drone, les drones ukrainiens ont une portée capable d'atteindre de telles distances. Le village se trouve à environ 1 700 kilomètres de l'Ukraine. Source ici.

09:30 La fille de Navalnyé refuse tout dialogue avec Poutine

Julia Navalnaya, veuve du leader de l'opposition russe Alexey Navalny, a qualifié de "inutiles" les discussions directes avec le président russe Vladimir Poutine. "Il n'y a pas de raison de discuter avec lui (...). Nous devons nous battre contre lui pour que justice soit un jour rendue ", a déclaré Navalnaya devant le Conseil constitutionnel français à Paris. "L'Ouest ne comprend pas que Poutine n'attend pas que quelqu'un vienne lui parler. (...) Il s'en fiche", a-t-elle ajouté. Elle a souligné l'importance de "ne pas perdre espoir et de ne pas craindre ce régime". En juillet, elle a été ajoutée à une liste de "terroristes et d'extrémistes" en Russie. Juste avant, un tribunal russe avait émis un mandat d'arrêt contre elle pour "participation à une organisation extrémiste".

08:58 L'Ukraine révèle les pertes de troupes russes

L'armée ukrainienne a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les forces russes en Ukraine. Selon les données, la Russie a perdu environ 657 940 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, dont 1 230 au cours des 24 dernières heures. Le rapport de Kyiv indique également que 15 chars, 59 systèmes d'artillerie et 101 drones ont été détruits. Au total, la Russie a perdu 8 908 chars, 18 965 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 16 494 drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'invasion à grande échelle, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales situent les pertes plus bas, mais il s'agit probablement de chiffres minima

10:33 Russie : 82 attaques dans la région de Soumy en Ukraine

Selon un rapport de l'administration militaire régionale publié sur Telegram, les agresseurs russes ont lancé 82 attaques contre la région de Soumy dans l'est de l'Ukraine au cours des dernières 24 heures. Huit personnes ont été blessées lors de ces attaques. Les forces russes ont prétendument utilisé des mortiers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des missiles guidés et des drones. Plus de dix communautés de la région de Soumy ont été touchées, notamment Mykolaiv, Chotyn, Yunakivka, Myropillia, Bilopillia, Richkyvka, Krasnopillia, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman et Seredyna-Buda. La région de Soumy partage des frontières avec les régions russes de Briansk, Kursk et Belgorod.

07:33 L'Ukraine ouvre son premier centre de recrutement à l'étranger en Pologne

L'armée ukrainienne a établi un centre de recrutement en Pologne, comme l'a confirmé le ministère de la Défense ukrainien. Il s'agit du premier centre à l'étranger pour l'armée ukrainienne, situé à Lublin, en Pologne. L'établissement du centre de recrutement de la "Légion ukrainienne" en Pologne faisait partie d'un accord de sécurité signé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk en juillet. Depuis l'invasion russe, la Pologne a accueilli presque un million de personnes venues d'Ukraine. On estime qu'environ 300 000 individus en âge de combattre de l'Ukraine résident en Pologne. Selon le ministre de la Défense polonais, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, la Pologne n'est pas responsable du recrutement de volontaires ukrainiens, mais plutôt de leur formation militaire. Il a noté que le nombre d'engagés ukrainiens avait été inférieur aux attentes. Le ministère de la Défense ukrainien a rapporté plus de 200 candidatures jusqu'à présent.

06:52 ISW : Les ressources de guerre de la Russie dans l'est de l'Ukraine sont épuisées

Selon la dernière évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les forces armées russes manquent des ressources personnelles et matérielles nécessaires pour une offensive intensifiée à long terme. La Russie a préparé son offensive estivale dans l'est de l'Ukraine pendant des mois, mais a probablement épuisé ses réserves et ses ressources en raison d'intenses combats, selon l'ISW. L'offensive russe dans l'est de l'Ukraine devrait atteindre son apogée dans un proche avenir, si ce n'est dans les semaines à venir.

ici06:12 Zelensky : "Le front doit être renforcé"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Kyiv deux jours seulement après son inauguration, la qualifiant de "significative". "Maintenant, il s'agit de transformer ces engagements en actions", a-t-il déclaré dans son discours vidéo du soir. Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre tous les accords de défense avec les partenaires de l'Ukraine. "Le front doit être renforcé", a déclaré Zelensky, ajoutant que les partenaires devraient être autorisés à cibler des objectifs militaires sur le territoire russe avec des armes de longue portée. Il a également mis en avant la défense aérienne comme priorité.

05:35 L'Ukraine cherche des investisseurs étrangers pour son industrie de la défense

Le ministère de la Défense ukrainien cherche des investissements étrangers dans son secteur de la défense. Un salon d'armes secret a été organisé pour les investisseurs potentiels dans une autre partie de l'Ukraine, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. Le deputy ministre Dmytro Klimenkov a présenté divers armes ukrainiennes, telles qu'un système de missiles anti-char, un système d'artillerie automoteur, des véhicules kamikaze drones et des véhicules de déminage. "Nous avons des innovations uniques qui ont été testées au combat et perfectionnées par les développeurs", a-t-il déclaré. Le ministère de la Défense ukrainien a déjà investi quatre milliards de dollars (trois milliards et demi d'euros) dans l'industrie de la défense et prévoit d'attirer des investissements supplémentaires de partenaires internationaux.

05:10 Moscou : Attaque de drone sur un champ pétrolier

Les autorités de la défense aérienne russe ont prétendument abattu plusieurs drones ukrainiens au-dessus de la région frontalière de Voronezh pendant la nuit. L'un des drones a atterri sur le site d'un dépôt de pétrole, entraînant l'incendie d'un réservoir vide, selon le post de Telegram du gouverneur Alexander Gusev. Les premiers rapports n'ont signalé aucun décès. Ces allégations restent non confirmées. Voronezh a été la cible de nombreuses attaques de drones ukrainiens Recently.

02:51 Kyiv renforce ses défenses dans la région de l'Est

Le commandant des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrskyi, a ordonné le renforcement des installations de défense dans la région de Donetsk à l'Est. Les troupes russes avancent prétendument dans divers secteurs de l'est de l'Ukraine. Syrskyi a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il travaille avec la 25e brigade d'assaut aérien Sicheslav sur "l'un des secteurs les plus importants du front".

22:22 Le tourisme en Lettonie souffre des conflits de guerre

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a un impact sur l'industrie touristique de la Lettonie, selon le journal letton "Diena". Non seulement les entreprises touristiques locales s'adaptent à l'absence de touristes russes, mais les potentiels visiteurs d'autres nations perçoivent également la région baltique comme une zone dangereuse près des conflits militaires.

21:40 La Suisse s'engage à 1,5 milliard de francs suisses pour la reconstruction de l'Ukraine

La Suisse prévoit de contribuer à hauteur de 1,5 milliard de francs suisses (environ 1,54 milliard d'euros) aux initiatives de reconstruction en Ukraine sur une période de quatre ans, comme l'a annoncé l'ambassadeur suisse Felix Baumann. Une partie importante, d'un milliard de francs suisses, sera consacrée au renforcement des secteurs autonomes de l'Ukraine, au déminage et à l'aide humanitaire. Les fonds restants seront utilisés pour des programmes de reconstruction impliquant le secteur privé suisse, selon le ministère ukrainien du Développement des collectivités et des territoires. Baumann a souligné cet engagement en déclarant : "Pour manifester notre engagement fort, notre représentant supervisera directement la mise en œuvre du projet". Lors d'une réunion avec le ministre Oleksiy Kuleba, Kuleba a également mis en avant la construction d'unités d'habitation pour les plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine comme priorité de coopération avec la Suisse.

20:39 L'Ukraine reçoit un système de défense aérienne Patriot de la RoumanieLes autorités ukrainiennes ont reçu un système de défense aérienne Patriot de la Roumanie, comme l'a confirmé le porte-parole du ministère de la Défense roumain, Constantin Spinu, à Radio Free Europe. Le président Volodymyr Zelenskyy a remercié tous les pays pour leur soutien en matière de défense aérienne. En particulier, il a exprimé sa gratitude envers la Roumanie pour les systèmes Patriot, déclarant que "en travaillant ensemble, nous atteindrons une efficacité accrue - mettons fin à l'agression russe en détruisant ensemble les drones Shahed et les missiles". La Roumanie avait initialement hésité mais avait finalement décidé de faire don de son système Patriot en juin. Le système avait été préparé pour être livré le mois dernier.

19:57 Forbes : Gazprom devient la société russe la plus peu rentableLe magazine économique Forbes a rapporté que la société russe d'État Public Joint Stock Company Gazprom a enregistré une perte nette record de 5,5 milliards d'euros en 2023, ce qui constitue la première fois depuis 1998. Le complexe gazier et chimique d'Amour, une coentreprise entre le holding russe Sibur et la société chinoise Sinopec, ocupa la deuxième place sur la liste Forbes russe des sociétés les plus peu rentables. Les autres entreprises figurant dans le top 5 sont Ozon (une perte nette de 408 millions d'euros), la Corporation unie de construction aéronautique (une perte nette de 326 millions d'euros, appartenant à Rostec) et le réseau social VK (une perte nette de 326 millions d'euros).

