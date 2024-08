- Les forces russes progressent dans l'est de l'Ukraine.

Les forces russes progressent à un rythme rapide à travers le secteur frontalier de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, selon les analystes militaires. Au cours des derniers jours, elles ont prétendument pris une partie notable de la ville de Novohrodivka, située au sud de Pokrovsk, selon un rapport de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Selon l'ISW, l'armée russe se concentre maintenant sur la progression le long d'une ligne de chemin de fer en direction de Pokrovsk. Les experts supposent que l'avancée rapide des Russes à Novohrodivka dans la région de Donetsk pourrait être attribuée au départ des Ukrainiens de la zone.

Zelensky autorise l'envoi de renforts

En réponse à l'incursion russe à Pokrovsk, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu'il enverrait des renforts dans la région lors d'une réunion avec les commandants militaires. Les forces russes ont prétendument pris des villes entières dans la région de Donetsk récemment.

L'administration ukrainienne a également ordonné des évacuations supplémentaires. En raison de la détérioration de la situation sécuritaire, une zone d'évacuation élargie a été déclarée. Les enfants ainsi que leurs parents ou tuteurs doivent quitter leurs maisons, a déclaré le gouverneur de Donetsk. Une liste de 27 villes dans les régions de Kostyantynivka et de Selydove a été publiée. Auparavant, des évacuations avaient été ordonnées dans la région de Pokrovsk en réponse à l'avancée des troupes russes.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'avancée des forces russes dans l'est de l'Ukraine, en particulier dans le secteur frontalier de Pokrovsk et ses environs. L'Union européenne a appelé à un désengagement immédiat et au respect du droit international en Ukraine.

