Les forces russes déploient environ 30 000 hommes à Koursk (Russie)

Objectif de l'opération ukrainienne à Kursk : attirer les troupes russes d'autres secteurs, en particulier de Pokrovsk et de Kurachovo dans la région de Donetsk Selon le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyi, la Russie déploie actuellement environ 30 000 soldats dans la région de Kursk. Selon Syrskyi, le nombre de troupes continue d'augmenter. Ce déploiement de troupes russes indique que la Russie réduit ses activités dans la partie sud de l'Ukraine. Cependant, la pression reste élevée dans la zone cible de Pokrovsk. Moscou semble rassembler ses troupes les plus fortes à Pokrovsk, selon Syrskyi.

16:25 Attaque mortelle de roquettes russes dans la région de Kharkiv Les forces russes ont attaqué la ville de Bohoduchiw dans la région de Kharkiv, tuant une personne et en blessant six autres. Une roquette a touché un arrêt de bus, tuant une femme de 71 ans. L'attaque a également touché des installations industrielles et résidentielles, ainsi que plusieurs véhicules.

15:57 Shmyhal estime le déficit budgétaire de l'Ukraine en milliards Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré qu'un supplément de 15 milliards de dollars est nécessaire pour couvrir le déficit budgétaire de l'Ukraine en 2025. Selon Shmyhal, le déficit budgétaire est estimé à 35 milliards de dollars pour l'année suivante, avec des plans pour en couvrir 20 milliards. Le gouvernement ukrainien estime le déficit pour 2024 à environ 38 milliards de dollars. Shmyhal a mentionné que le gouvernement prévoyait d'augmenter les impôts et d'emprunter davantage sur le marché de la dette domestique pour financer la guerre contre la Russie et couvrir le déficit restant. Le parlement discutera de ces propositions en septembre.

15:32 L'Ukraine travaille sur le développement de ses propres systèmes d'armes L'Ukraine a signalé la plus grande attaque de bombardement et de roquettes de l'armée russe depuis le début de la guerre. Malgré les attaques continues et lourdes, même pendant la nuit, l'Ukraine explore de nouvelles façons de se défendre sans compter sur l'aide militaire occidentale.

15:11 Zelensky : l'Ukraine a réussi à tester sa première missile balistique Le président Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine a réussi à tester sa première missile balistique. Il a félicité "notre industrie de la défense" mais a refusé de fournir plus de détails sur la missile.

14:45 Moscou accuse les États-Unis d'implication dans l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a affirmé que l'implication des États-Unis dans l'incursion des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk est "un fait". Il a averti que la réaction du gouvernement de Moscou pourrait être plus sévère qu'auparavant. Il n'a pas fourni de preuves ou de détails pour étayer ses déclarations. Le Bureau du président américain a nié toute connaissance préalable de l'incursion des troupes ukrainiennes dans Kursk le 6 août.

14:19 Zelensky : les F-16 ont réussi à intercepter des missiles russes Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté que les nouveaux avions de combat F-16 ont réussi à intercepter des missiles russes. Selon Zelensky, les avions ont été utilisés pour repousser l'attaque aérienne de grande envergure qui a eu lieu lundi.

13:59 Alerte aux raids aériens près de la centrale nucléaire de Kursk Une alerte aux raids aériens a été émise dans la ville de Kursk, située dans la région russe de Kursk. Les citoyens ont été avertis d'une menace potentielle de missiles selon un journaliste de Reuters. La centrale nucléaire de Kursk, actuellement inspectée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se trouve à Kursk.

13:44 L'armée russe affirme avoir capturé un autre village près de Pokrovsk L'armée russe a rapporté avoir capturé un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a annoncé que le village d'Orlowka, également connu sous le nom d'Orliwka en ukrainien, a été "libéré" par ses soldats. Malgré le combat en cours contre l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk, Moscou poursuit son offensive dans le Donetsk.

13:21 Lavrov joue la carte nucléaire Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a décrit l'appel de l'Ukraine à ses alliés d'utiliser les armes fournies par l'Ouest pour envahir la Russie comme du chantage. Il a mis en garde les puissances nucléaires occidentales contre les dangers de "jouer avec le feu". La Russie met à jour sa doctrine nucléaire, selon Lavrov, mais il n'a pas fourni de détails. La nouvelle doctrine permet l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

13:04 Syrskyj : progrès à Kursk - Situation difficile à Pokrovsk Selon le chef de l'armée, Oleksandr Syrskyj, les troupes ukrainiennes font des progrès dans la région russe de Kursk, mais la situation reste difficile à Pokrovsk, la zone cible dans la région ukrainienne de Donetsk.

12:33 Kyiv : 594 prisonniers de guerre russes capturés à Kursk Selon le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrskyj, 594 soldats russes ont été capturés dans la région de Kursk. C'est la première fois qu'il divulgue un chiffre spécifique. Plus tôt dans la semaine, le "Washington Post" a identifié au moins 247 prisonniers de guerre russes grâce à l'analyse de photos et de vidéos.

12:09 Les pannes de courant et les restrictions devraient persister pendant plusieurs jours encore Suite à la plus grande attaque russe contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, des perturbations de l'électricité et des restrictions importantes sont prévues pour durer encore une à deux semaines, selon Ivan Plachkov, directeur de l'Association énergétique ukrainienne, dans une interview accordée à Kyiv24 TV. Plachkov a décrit l'attaque russe du lundi comme l'une des attaques les plus intenses contre l'infrastructure énergétique, visant à provoquer une panne de courant généralisée.

11:46 Roth : la Russie cherche à déclencher une vague de réfugiés vers l'UE par une série d'attaquesDans son analyse, l'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, a déclaré que la Russie utilise ses attaques incessantes contre les installations d'approvisionnement ukrainiennes pour déclencher un afflux de réfugiés vers l'Europe. Roth a expliqué que cette série d'attaques est le signal du début d'un nouvel assaut contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. L'objectif est de rendre la production d'armes ukrainienne impossible et de rendre la vie quotidienne insupportable en Ukraine, déclenchant ainsi de nouveaux mouvements de réfugiés vers l'UE. Roth a plaidé en faveur d'un soutien pour l'hiver prochain, comme des groupes électrogènes, et l'approbation des États-Unis pour l'utilisation d'armes à longue portée contre les aérodromes d'où décollent les bombardiers russes.

11:21 Garde-frontière ukrainienne : pas de mouvements de troupes perceptibles en BiélorussieLe porte-parole de la Garde-frontière ukrainienne, Andrij Demtschenko, a déclaré lors d'une interview à la télévision ukrainienne qu'il n'y avait pas de mouvements de troupes perceptibles en Biélorussie. Cependant, il a reconnu la menace persistante pour l'Ukraine depuis la frontière biélorusse. Récemment, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que la Biélorussie avait déployé des troupes et du matériel près de la frontière. La Biélorussie est un allié proche de la Russie.

10:56 Le gouverneur russe confirme les tentatives d'infiltration ukrainiennes dans la région de BelgorodVyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, a annoncé sur Telegram que "des rapports font état de tentatives de l'ennemi de franchir la frontière". Cela confirme les rapports des canaux Telegram russes (voir l'entrée à 10:02). "Selon le ministère de la Défense russe, la situation à la frontière reste difficile mais maîtrisable", a déclaré Gladkov. "Je vous demande de rester calmes et de ne vous fier qu'aux sources d'information fiables". Gladkov a rapporté qu'Ukraine avait attaqué la région avec plus de 20 drones au cours des 24 dernières heures. Kyiv n'a pas encore commenté les incidents présumés.

10:50 Rapport : l'Ukraine crée de nouvelles unités lourdesSelon un rapport du portail ukrainien indépendant "MilitaryLand", l'Ukraine crée de nouvelles brigades mécanisées pour la lutte défensive contre l'agression russe, qui pourraient être opérationnelles d'ici 2025. Le recrutement devrait principalement concerner les Ukrainiens vivant à l'étranger et leur fournir une formation partielle sur place. Une brigade mécanisée compte généralement environ 2 000 soldats et est équipée de matériel militaire important comme les chars.

10:44 Le directeur général de l'AIEA inspecte la centrale nucléaire russe de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, s'est rendu à la centrale nucléaire de Kursk, selon un rapport de l'agence de presse TASS. Grossi avait annoncé la veille son intention de diriger personnellement l'inspection du site en raison de la situation qui s'aggrave. Des milliers de soldats ukrainiens avaient envahi la région de Kursk lors d'une attaque surprise le 6 août. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué à plusieurs reprises la centrale. Le gouvernement ukrainien n'a pas encore publié de réponse officielle.

10:23 Le FSB engage des poursuites contre un journaliste de Deutsche WelleLe Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a якобы engagé des poursuites contre deux journalistes étrangers. Ils sont accusés d'avoir illégalement franchi la frontière russe pour couvrir la région de Kursk après l'invasion ukrainienne. Reuters rapporte cela en se basant sur les informations de l'agence de presse russe Interfax. Selon le rapport, un journaliste de Deutsche Welle et un correspondant de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1 sont parmi les journalistes visés par les poursuites. Le FSB a якобы engagé des poursuites contre au moins sept journalistes étrangers qui ont couvert la région de Kursk.

10:02 Les forces ukrainiennes tentent de franchir la frontière dans la région de BelgorodDes rapports de canaux Telegram russes, cités par The Guardian, font état de tentatives des forces ukrainiennes de franchir la frontière russe dans la région de Belgorod, au sud. Le canal Telegram Mash affirme qu'environ 500 soldats ukrainiens ont attaqué deux points de contrôle à Nechoteyewka et Shebekino dans la région de Belgorod, avec des combats en cours aux deux endroits. La région de Belgorod partage une frontière avec la région russe de Kursk, où les forces ukrainiennes ont gagné du terrain depuis le début août.

09:21 "Tout ce qui se dirigeait vers la capitale de Kyiv a été détruit" Les forces de défense aérienne ukrainiennes affirment avoir intercepté cinq missiles russes et 60 drones. La Russie a lancé un total de dix missiles et 81 drones vers l'Ukraine, selon le canal Telegram des forces de défense aérienne. Environ 15 drones et plusieurs missiles ont été interceptés près de Kyiv, a rapporté Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kyiv. "Tout ce qui se dirigeait vers la capitale de Kyiv a été détruit". Dix drones étaient toujours dans l'espace aérien ukrainien à 9 heures locales (8 heures CEST). D'autres drones se sont écrasés. Trois missiles hypersoniques Kinzhal (Dague) et deux missiles Iskander n'ont pas pu être interceptés, a déclaré le commandant des forces de défense aérienne, Mykola Oleschuk. Bien que les chiffres du militaire ne soient pas entirely fiables, ils donnent une idée générale de l'ampleur de l'attaque.

08:33 Pékin appuie son propre plan de paix La Chine plaide pour un soutien international plus large à son plan de paix. Li Hui, envoyé spécial de la Chine pour les affaires eurasiatiques, a déclaré après des discussions diplomatiques avec l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud que ces pays ont une influence considérable dans la promotion de la paix dans le monde. Ils sont en contact avec à la fois l'Ukraine et la Russie et sont déterminés à résoudre le problème par la voie politique, par le dialogue et les négociations, a déclaré Li. La Chine et le Brésil ont publié plus tôt cette année une proposition de paix conjointe qui prévoit une conférence de paix impliquant toutes les parties et sans extension du champ de bataille. La Chine et la Russie ont boycotté une conférence de paix en Suisse en juin. La Russie n'était pas invitée et la Chine a décliné d'y participer.

08:05 Commandant d'Achmat tchétchène : deux villages dans le Kursk "libérés" L'agence de presse russe TASS cite le général Apti Alaudinov, commandant de l'unité spéciale tchétchène Achmat et deputy chef du département militaire-politique principal des forces armées russes, qui affirme que deux villages supplémentaires dans la région de Kursk ont été "libérés" par l'armée russe. "Je suis heureux d'annoncer que l'unité Arbat a complètement nettoyé aujourd'hui les deux villages de Nizhnya Parovaya et Nechayev, et le 1427e régiment progresse. Par conséquent, cette région a également été nettoyée et mise sous contrôle", a déclaré Alaudinov dans une vidéo publiée sur un canal Telegram. Selon le général, la situation sur le front n'a pas changé significativement aujourd'hui. "L'ennemi a subi de lourdes pertes aujourd'hui. Ils nous ont bombardés toute la journée et ont subi de lourdes pertes en conséquence." Ces allégations ne peuvent pas être indépendamment confirmées. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) confirme que les données géographiques révélées lundi montrent que les forces ukrainiennes étaient en opération près de Nechayev.

07:37 Biden dénonce les dernières attaques russes comme "déraisonnables" Le président américain Joe Biden a condamné les dernières attaques russes comme "déraisonnables". "Je condamne fermement les attaques incessantes de la Russie contre l'Ukraine et ses tentatives de pousser le peuple ukrainien dans l'ombre", a déclaré Biden. La Russie ne réussira jamais en Ukraine, a-t-il ajouté. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré sur X que la Russie cible les "lifelines" de l'Ukraine avec des attaques et tente de "détruire les fournitures". Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy a critiqué les attaques russes comme "courageuses".

07:05 L'ISW estime peu probable une invasion de la Biélorussie en Ukraine

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) continue de considérer peu probable une invasion de la Biélorussie en Ukraine. L'institution de recherche américaine fonde sa conclusion sur son dernier rapport, basé sur une analyse de l'organisation d'informations open source basée en Ukraine, Frontline Insight, et de Rochan Consulting, indiquant que les unités de combat biélorusses fonctionnent généralement à seulement 30 à 40 pour cent de leur effectif complet et nécessitent une mobilisation pour déployer des unités. Aucune telle mobilisation n'a eu lieu. Au lieu de cela, les activités actuelles semblent destinées à éloigner les forces ukrainiennes d'autres parties de la ligne de front, renforçant ainsi les troupes russes. Le nombre actuel de forces russes en Biélorussie est insuffisant pour lancer une invasion coordonnée depuis la région frontalière de Gomel. Une invasion biélorusse de l'Ukraine, ou même une implication militaire dans le conflit, compromettrait la capacité du président Alexandre Loukachenko à défendre son régime, ce qui pourrait amplifier le mécontentement intérieur. Les prochaines élections présidentielles sont prévues pour février 2025.

06:32 Gabbard soutient Trump en tant que " faucon de guerre "

L'ancienne candidate démocrate à la présidence et ancienne congressiste Tulsi Gabbard, qui a ensuite quitté le parti démocrate, soutient le candidat républicain Donald Trump pour les élections de novembre. Elle a promis de tout faire pour l'aider à regagner la présidence, affirmant que, en tant que président, Trump se concentrerait d'abord sur le retrait des États-Unis du bord de la guerre. Gabbard, un ancien membre de la Garde nationale, s'est présentée à l'investiture démocrate en 2020, mais n'avait peu de chances de succès et a finalement soutenu Joe Biden, qui a remporté l'investiture démocrate. Tout au long de sa campagne, Gabbard a plaidé pour une politique étrangère américaine plus pacifique. La politicienne de 43 ans a dû se défendre contre des accusations selon lesquelles sa campagne était financée par la Russie et était destinée à miner les démocrates.

06:17 Biden félicite Modi pour sa visite en Ukraine

Le président américain Joe Biden a salué le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa récente visite en Ukraine. Modi, dont le pays maintient la neutralité dans le conflit Ukraine-Russie, a déclaré sur Twitter qu'il avait discuté avec Biden du plein soutien de l'Inde à une restauration rapide de la paix et de la stabilité en Ukraine. La Maison Blanche a confirmé que Biden avait salué l'engagement de Modi avec l'Ukraine et sa visite en Pologne la semaine dernière. La Pologne est l'un des alliés les plus proches de Kyiv en Europe de l'Est. "Nous accueillons tout pays qui considère le point de vue du président ukrainien Volodymyr Zelensky et souhaite l'aider à atteindre une paix équitable", a déclaré John Kirby, coordonnateur principal de la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale.

05:45 Témoignages de trois explosions successives à Kyiv Dans la dernière attaque de drones sur Kyiv, les témoins ont rapporté au moins trois séquences d'explosions. Pour l'instant, il n'y a pas de rapports de morts ou de blessés. Les systèmes de défense aérienne dans la région de Kyiv ont été actifs toute la nuit pour intercepter les roquettes et les drones ciblant la capitale, selon le municipalité militaire régionale sur Telegram. Les attaques se sont produites un jour après la plus grande attaque aérienne russe à ce jour dans ce conflit.

05:03 Force Aérienne: Bombers Russes Approchant de l'UkraineSelon des sources ukrainiennes, la Russie a déployé des bombardiers et des drones se dirigeant vers l'Ukraine. Les bombardiers Tu-95ms ont décollé de la base aérienne d'Engels dans le sud-ouest de la Russie, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Des drones d'attaque se dirigent également vers l'Ukraine. Des alertes ont été activées dans différentes parties de l'Ukraine, comme l'ont rapporté les autorités locales.

04:04 Bilan des Victimes d'une Attaque de Missile Russe sur Kryvyi RihDeux personnes ont perdu la vie suite à une attaque de missile russe sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih, selon des rapports ukrainiens. Un missile russe a touché un hôtel,可能 piégeant jusqu'à cinq personnes sous les décombres. Les opérations de secours sont en cours, selon les médias ukrainiens citant des informations des administrations militaires du district et de la ville. Les Russes ont frappé l'hôtel avec un missile balistique, a rapporté l'administration de la ville. Malheureusement, ces rapports ne peuvent pas être indépendamment vérifiés.

02:04 Attaque de Drone Russe Additionnelle sur KyivSelon des sources ukrainiennes, l'Ukraine a connu une autre attaque de drone russe dans la région de Kyiv. "UAVs ennemis détectés", a rapporté l'administration militaire régionale de Kyiv sur Telegram. "Les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région."

00:35 Ukraine: Un Mort dans une Attaque de Missile Russe sur Kryvyi RihUne personne a péri dans une attaque de missile russe visant une installation civile dans la ville centrale ukrainienne de Kryvyi Rih. Cinq autres personnes pourraient encore être ensevelies sous les décombres, ont déclaré les autorités régionales. Le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a rapporté sur Telegram que quatre personnes ont été hospitalisées en raison de blessures. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a élaboré sur Telegram que l'installation a maintenant été "réduite en ruines". Ces rapports ne peuvent pas être indépendamment vérifiés. La Russie n'a pas encore réagi.

23:19 Zelensky Menace la Russie de Retorsion pour les Raids AériensEn réponse aux vastes attaques aériennes russes contre l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a menacé de se venger. Les préparatifs militaires sont en cours en utilisant les avions de combat F-16 fournis par l'Occident, a déclaré Zelensky dans son discours vidéo du soir. Zelensky n'a pas révélé les détails de la riposte prévue. Cependant, il a fait référence une fois de plus à l'attaque ukrainienne sur la région russe de Kursk, qui se déroule depuis trois semaines. Les troupes ukrainiennes ont étendu leur contrôle là-bas et capturé plus de prisonniers russes, augmentant les chances d'échanges de prisonniers.

22:03 États-Unis: la Russie Cherche à Plonger l'Ukraine dans l'obscuritéÀ la suite des bombardements intenses en Ukraine, les États-Unis ont accusé la Russie de chercher "à plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité à l'arrivée de l'automne", selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine sont "scandaleuses", a affirmé Kirby. Les États-Unis ont condamné "le conflit continu de la Russie contre l'Ukraine".

21:20 Evacuations Additionnelles dans la Région de DonetskEn raison de l'avancée russe dans la région de Donetsk, les autorités ukrainiennes ont ordonné des évacuations supplémentaires. En raison des conditions de sécurité qui se détériorent, la zone d'évacuation obligatoire a été étendue, et les enfants et leurs parents ou tuteurs doivent quitter leurs logements, a rapporté le gouverneur de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Un total de 27 localités dans les régions de Konstantinovka et de Selydove ont été listées. Plus tôt, des évacuations avaient déjà été ordonnées dans la région de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

L'attaque contre l'Ukraine s'est intensifiée avec la Russie lançant une attaque de roquette mortelle sur Bohoduchiw dans la région de Kharkiv, causant un mort et six blessés.

En réponse à la concentration de troupes russes à Kursk, l'Ukraine continue de se concentrer sur l'attraction de troupes russes d'autres secteurs, en particulier Pokrovsk dans la région de Donetsk, dans le cadre de sa stratégie opérationnelle.

