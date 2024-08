Les forces russes déploient des véhicules blindés en forme de tortue dans des opérations de combat, dépourvus de canons.

Au début du mois d'avril, les troupes russes ont commencé à utiliser des véhicules blindés ressemblant à des tortues sur le champ de bataille ukrainien. Récemment, on a vu des soldats russes présenter une version améliorée de ces géants d'acier. Ce véhicule amélioré offre un intérieur plus spacieux pour l'infanterie, mais il semble manquer d'armement principal.

Une unité de maintenance russe aurait transformé un char d'assaut en transporteur de troupes en Ukraine, selon le média pro-ukrainien Militarnyi. Selon Militarnyi, des soldats russes ont présenté le véhicule modifié dans une vidéo, bien que l'heure et le lieu exacts de l'enregistrement soient inconnus.

On peut voir un char T-80 dans la vidéo circulant sur les réseaux sociaux, équipé d'un toit de fortune en plaques d'acier. Le véhicule est protégé sur 360 degrés par une grille métallique, supposément pour se protéger des drones kamikazes. La tourelle du char, avec son canon, aurait été retirée pour accueillir plus de soldats à bord. La base du char est garnie de sacs de sable, censés protéger l'infanterie des explosions de mines.

Militarnyi suggère que la conversion est due aux lourdes pertes de véhicules blindés et de transporteurs de troupes russes. Le portail suppose également que le T-80 avait peut-être été précédemment endommagé et ne fonctionnait pas correctement avant les modifications. Selon Oryx, une plateforme de recherche qui suit les pertes de guerre à travers les images et les vidéos, les forces russes ont perdu plus de 4 800 véhicules blindés et transporteurs de troupes depuis le début du printemps 2022 en Ukraine.

Le véhicule présenté dans la vidéo appartient à la catégorie d'un modèle mis à jour des véhicules blindés appelés «tortues» qui sont apparus pour la première fois en avril. Initialement, les forces ukrainiennes ont eu du mal à contrer ces véhicules monstrueux en raison d'une pénurie de munitions.

Cependant, à mesure que l'été approchait, un nombre croissant de vidéos montrait des véhicules blindés «tortues» détruits. En juin, les soldats ukrainiens ont réussi à capturer un véhicule fonctionnel pour la première fois.

Le footage du 46e brigade aéroportée de l'armée ukrainienne en juillet dernier démontre que les structures dans le clip ne fournissent pas une protection totale contre les frappes d'artillerie et les attaques de drones. À titre de preuve, des images d'au moins un véhicule russe sur chenilles avec un toit de fortune en acier étant détruit apparaissent dans le clip. Le canon du char est introuvable sur le véhicule. Selon l'unité, le clip a été enregistré à proximité du village de Marjinka dans la région de Donetsk.

La stratégie militaire consistant à transformer des chars T-80 en transporteurs de troupes pourrait être une réponse aux lourdes pertes de véhicules blindés et de transporteurs de troupes de la part russe, comme le suggère Militarnyi. Le T-80 amélioré, dépourvu de son armement principal, pourrait être une tentative de protéger l'infanterie des explosions de mines et des drones kamikazes sur le champ de bataille.

Lire aussi: