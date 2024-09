Les forces russes déclenchent une attaque aérienne sur Kharkiv, entraînant des pertes.

En début d'après-midi, une frappe aérienne russe a touché un immeuble d'habitation à Kharkiv, en Ukraine, atteignant le dixième étage. L'attaque a déclenché un incendie aux étages supérieurs, entraînant la mort d'une femme de 94 ans et blessant de nombreux civils, dont plusieurs enfants.

Selon les autorités, un décès a été enregistré suite à l'incident, avec 42 personnes blessées. Le maire de Kharkiv, Ihor Terechov, a déclaré qu'entre les blessés figuraient trois enfants, dont un âgé d'un an. Le nombre de personnes blessées a été révisé à plusieurs reprises avant l'annonce du soir.

Les pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie qui s'était déclaré entre les neufième et douzième étages suite au bombardement. L'opération de sauvetage a duré plusieurs heures, les secouristes fouillant les décombres à la recherche de nouvelles victimes. Comme l'a annoncé le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Syniehubov, dans la nuit, ils ont découvert le corps d'une femme sous les décombres. Par ailleurs, l'infrastructure de la ville a également été endommagée.

Dans les rapports précédents, le chef enquêteur de la police de Kharkiv, Serhii Bolvinov, a indiqué que les efforts pour localiser la femme de 94 ans portée disparue se poursuivaient. Selon "The Kyiv Independent", elle vivait seule alors que sa famille était partie faire des courses. Bolvinov a également mentionné que sa famille avait fourni un échantillon d'ADN pour aider à l'identification de la défunte.

Zelenskyy presse les alliés occidentaux

Dans un message vidéo publié suite à l'incident de la tour d'habitation à Kharkiv, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a souligné que la seule façon d'arrêter cette "terreur" était de donner à son pays la capacité de lancer directement des attaques contre les bases de l'aviation russe. Il a réitéré ses demandes aux alliés occidentaux d'autoriser Kiev à utiliser les armes qu'ils ont fournies pour des missions de frappe à l'intérieur de la Russie. "Nous attendons des actions décisives en premier lieu des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie", a déclaré Zelenskyy.

Avant l'invasion russe déclarée par le leader du Kremlin, Vladimir Poutine, Kharkiv était la deuxième plus grande ville d'Ukraine avec plus d'un million d'habitants. During the early stages of the war, Moscow attempted to capture the city situated 30 kilometers from the border, but ultimately failed. Moscow's objective was to establish a buffer zone, but the attacks never crossed the boundary. Since then, Kharkiv has become one of Ukraine's most frequently shelled urban areas.

Les troupes russes ont bombardé à plusieurs reprises Kharkiv avec de l'artillerie, des roquettes et, plus récemment, des bombes guidées. Ces bombes sont lancées depuis des avions encore sur le territoire russe, descendant sur leurs cibles grâce à un système de guidage en piqué.

L'Union européenne, dans un communiqué publié après l'incident, a exprimé ses condoléances et sa solidarité avec l'Ukraine, s'engageant à rester aux côtés de Kyiv dans son combat contre l'agression russe. En réponse à l'appel de Zelenskyy, plusieurs dirigeants de l'UE ont commencé à discuter de l'élargissement de la fourniture d'armes à l'Ukraine, au-delà de l'équipement défensif.

