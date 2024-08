Les forces russes avancent rapidement vers Pokrovsk, accélérant leur mouvement.

En rencontrant des défis dans la région russe de Kursk, la hiérarchie militaire continue de s'obstiner à avancer à Pokrovsk, Donbass. Globalement, les forces militaires dans l'est de l'Ukraine progressent au pas de tortue depuis des mois, mais il y a des rumeurs d'un rythme accéléré à proximité.

Les analystes militaires suggèrent que les forces russes balayent le front de Pokrovsk à un rythme rapide dans l'est de l'Ukraine. Selon un rapport de l'Institut américain d'études de la guerre (ISW), elles ont réussi à saisir la majeure partie de Novohrodivka, une ville située au sud de Pokrovsk, en quelques jours.

Selon l'ISW, les forces russes donnent maintenant la priorité aux affrontements le long d'une voie ferrée en direction de Pokrovsk. Les experts supposent que l'avancée rapide des Russes à Novohrodivka pourrait être attribuée à un retrait ukrainien de la zone.

Selon le colonel spécialiste militaire Reisner interrogé par ntv.de, "l'occupation de Pokrovsk dans le Donbass est l'objectif de l'offensive estivale russe. Dans le Donbass, les trois groupes 'Centr', 'Yug' et 'Vostok' attaquent sur un front de presque 300 kilomètres. Avec ces troupes, les Russes cherchent à percer la deuxième ligne de défense et, si possible, forcer une percée à Pokrovsk", a ajouté Reisner.

Kyiv ordonne des évacuations

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a convoqué une réunion avec la hiérarchie militaire concernant la situation. Les troupes russes ont récemment revendiqué la victoire dans la capture de villes entières dans la région de Donetsk. Les autorités en Ukraine ont également ordonné de nouvelles évacuations.

En raison des conditions de sécurité qui se détériorent, la zone d'évacuation obligatoire a été élargie. Les enfants et leurs parents ou tuteurs légaux sont tenus de quitter leurs résidences, comme l'a annoncé le gouverneur de Donetsk.

Un total de 27 villes des régions de Kostyantynivka et de Selydove sont incluses dans la liste. Des ordres d'évacuation avaient déjà été émis dans la région de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

Les tensions croissantes dans l'est de l'Ukraine, avec les forces russes réalisant des gains significatifs dans les guerres et les conflits, ont conduit Kyiv à ordonner des évacuations. Comme l'a mentionné le colonel spécialiste militaire Reisner, l'offensive estivale russe vise à capturer Pokrovsk dans le Donbass, ce qui suscite des préoccupations pour la sécurité des résidents des villes voisines.

