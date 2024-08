Les forces militaires russes progressent rapidement sur le front de Pokrovsk, situé dans l'est de l'Ukraine.

Selon les analystes militaires, les troupes russes font des progrès rapides dans le secteur de Pokrovsk, à l'est de l'Ukraine. En quelques jours seulement, elles ont prétendument pris le contrôle de la plupart des localités au sud de Pokrovsk, notamment Novohrodivka, selon un rapport de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Selon l'ISW, l'armée russe se concentre désormais sur la progression le long d'une ligne de chemin de fer en direction de Pokrovsk. Les rapides avancées russes à Novohrodivka, située dans la région de Donetsk, ont probablement été facilitées par le retrait des forces ukrainiennes de la région, estiment les experts.

Suite à l'avancée des troupes russes vers Pokrovsk, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé renforcer la région lors d'une réunion avec les chefs militaires. Les forces russes ont récemment affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs localités dans la région de Donetsk.

En réponse à la situation qui se détériore, les autorités ukrainiennes ont ordonné des évacuations obligatoires. En raison de la situation sécuritaire qui se détériore, la zone d'évacuation a été élargie. Les enfants et leurs parents ou tuteurs doivent quitter leurs maisons, a annoncé le gouverneur de Donetsk. Un total de 27 localités des régions de Konstantinovka et de Selydove ont été ajoutées à la liste des évacuations. Plus tôt, des évacuations avaient été ordonnées dans la région de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

Les forces russes ont prétendument étendu leur contrôle à des zones au-delà de Novohrodivka, dans l'est de l'Ukraine. Le conflit en cours a entraîné des évacuations obligatoires dans les régions de Konstantinovka et de Selydove, qui font partie de l'est de l'Ukraine.

