- Les forces militaires ont réussi à libérer d'autres prisonniers du Hamas de la région de Gaza.

Les forces israéliennes ont une fois de plus libéré un otage des griffes du célèbre groupe militant palestinien, Hamas. Un homme bedouin de 52 ans a été sauvé lors d'une opération complexe dans la bande de Gaza méridionale, comme l'a confirmé l'armée. L'individu, identifié comme Kaid Farhan Alkadi, a été enlevé lors d'une attaque terroriste le 7 octobre. Il semble être en bonne santé et a été transporté dans un établissement médical pour examen.

Premier Évasion d'un Otage d'un Tunnel

Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole de l'armée Daniel Hagari a révélé que des unités d'élite ont réussi à l'extraire d'un tunnel. L'homme, qui a reportedly 11 enfants, est devenu le premier survivant à être libéré d'un tunnel, selon les médias israéliens. Au début, il était incertain si des accrochages ont eu lieu sur les lieux.

Le groupe de soutien aux familles d'otages a exprimé sa joie à l'annonce de la libération et a indiqué que le bedouin travaillait comme garde de sécurité à Kibbutz Magen, situé près de la frontière de la bande de Gaza. Il a été captif pendant un total de 326 jours.

Son retour a été salué comme rien de moins que extraordinary. Cependant, sa famille a souligné que les opérations militaires seules ne pouvaient pas assurer la libération des autres. Ils ont plaidé pour un accord de cessez-le-feu dans le conflit de Gaza comme la seule solution viable.

Ils ont exhorté la communauté internationale à mettre la pression sur Hamas pour qu'il signe un accord de paix et libère tous les otages. "Chaque jour supplémentaire en captivité est excessif. Les otages restants ne peuvent pas se permettre d'attendre un autre miracle."

Les parents Visitent l'Hôpital

De nombreux parents ont visité l'hôpital pour accueillir l'individu libéré. L'un de ses membres de la famille a déclaré au journal israélien "Haaretz" qu'ils avaient du mal à croire qu'il était de retour. "Nous avons attendu pendant environ 11 mois", a-t-il déclaré. "Nous sommes ravis de le voir et de l'embrasser."

La chaîne de télévision israélienne Kan a rapporté qu'il était l'un des six bedouins enlevés par Hamas le 7 octobre. Les bedouins forment la minorité arabe en Israël, faisant souvent face à la discrimination. Certains d'entre eux servent dans l'armée israélienne. La population bedouine estimée est d'environ 250 000 dans tout le pays, avec de nombreux habitants dans le désert du Néguev au sud d'Israël. Après la libération, un parent bedouin a déclaré au site d'informations ynet: "Tout le Néguev célèbre!"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait parlé au téléphone avec la personne libérée. Il a exprimé sa joie à l'annonce de la libération lors de leur conversation, la saluant comme une source d'inspiration pour tous les Israéliens. Le président israélien Izchak Herzog a également célébré le rétablissement réussi, le qualifiant de "moment de joie" pour l'État et la société israéliens dans leur ensemble.

Derniers otages libérés en juin

"Les forces de sécurité israéliennes sont déterminées à utiliser toutes les ressources disponibles pour ramener les otages chez eux", a déclaré l'armée dans un communiqué. Cela marque la huitième personne libérée par l'armée.

En juin, la jeune femme Noa Argamani et trois autres otages ont été libérés lors d'une opération militaire audacieuse. Selon l'armée, des combats intenses avec des Palestiniens armés ont éclaté lors de l'opération. Selon l'autorité palestinienne de la santé contrôlée par Hamas, 274 Palestiniens ont péri à l'époque.

Actuellement, selon Israël, 108 otages restent à Gaza.

Selon les services de renseignement israéliens, Hamas détient actuellement 108 otages, environ un tiers étant considérés comme décédés. Le 7 octobre dernier, des terroristes palestiniens ont enlevé plus de 250 personnes en Israël et les ont transportées dans la région côtière de Gaza. Plus de 1 200 personnes ont perdu la vie lors de l'attaque terroriste sans précédent.

L'armée israélienne a riposté avec des attaques dévastatrices à Gaza, ayant prétendument causé plus de 40 400 casualties, selon les sources palestiniennes. L'autorité palestinienne de la santé contrôlée par Hamas ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans ces chiffres de casualties.

Les pourparlers pour un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza, médiatisés par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sont au point mort depuis des mois. Les derniers progrès ont été réalisés en novembre, lorsque plus de 100 otages ont été libérés de la détention de Hamas lors d'une brève trêve.

À l'annonce de la libération, divers membres du Parlement israélien, y compris l'ancien membre de la Knesset du parti Alignment, ont exprimé leur soulagement et leurs félicitations. Lors d'une conférence de presse, lorsqu'on lui a demandé sur la libération de l'otage, plusieurs politiciens, y compris l'ancien membre de la Knesset du parti Alignment, ont insisté sur la nécessité d'un accord de cessez-le-feu durable pour assurer la libération de tous les otages restants.

Lire aussi: