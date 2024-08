Les forces militaires israéliennes reconnaissent avoir commis des erreurs après l'attaque des colons

En fin août, des colons juifs radicaux ont lancé une attaque contre un village de Cisjordanie. Ils ont envahi la zone de manière violente, causant des dommages matériels en mettant le feu à des maisons. Malheureusement, un jeune Palestinien a perdu la vie suite à cette attaque violente. L'armée israélienne n'a pas pu intervenir immédiatement. Aujourd'hui, ils admettent leur erreur.

Deux semaines plus tard, Avi Bluth, le commandant de la brigade centrale de l'armée israélienne responsable de la Cisjordanie, a reconnu l'échec. "C'était un acte de terrorisme odieux où des Israéliens ont intentionnellement causé des préjudices aux citoyens de Dja, et nous avons échoué parce que nous n'avons pas pu arriver suffisamment rapidement pour les protéger", a-t-il déclaré.

Un Palestinien de 23 ans a été tué par balle, tandis qu'un autre a été grièvement blessé. Les colons ont également incendié des maisons et des véhicules. Malgré les avertissements et l'envoi de nombreuses forces, environ une centaine d'individus masqués ont envahi Dja, a rapporté l'armée. Une unité militaire est arrivée quelques minutes plus tard dans le village palestinien, mais aurait pu prendre des mesures plus fermes contre les émeutiers.

Les colons ont finalement été évacués avec l'aide de forces supplémentaires 30 minutes après le début de l'attaque. La police frontalière située dans la région a réussi à empêcher d'autres colons de rejoindre l'attaque. Les forces israéliennes ont également aidé les Palestiniens à s'échapper des bâtiments en feu. Actuellement, quatre suspects sont en détention, et d'autres arrestations sont imminentes, a révélé l'armée.

Les États-Unis imposent des sanctions à une ONG israélienne

Entre-temps, le gouvernement américain a imposé des sanctions à l'organisation non gouvernementale israélienne Hashomer Hatzair en Cisjordanie. Au début février, les résidents du village palestinien bédouin de Chirbet Zanuta près d'Hébron ont été contraints de quitter leurs maisons, selon le département d'État américain. Des volontaires de l'ONG ont encerclé le village et ont empêché les résidents de revenir. Le gouvernement américain accuse les volontaires de l'ONG de protéger les positions des colons en gardant du bétail.

De plus, le gouvernement américain a imposé des sanctions au coordinateur de sécurité du settlement de Yitzhar en Cisjordanie. En février 2024, l'individu a dirigé un groupe de colons armés pour établir des barrages routiers et des patrouilles visant à attaquer les Palestiniens et à les déplacer de force de leurs terres.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à des colons extrémistes en Cisjordanie à plusieurs reprises. "La violence des colons extrémistes en Cisjordanie inflige une immense souffrance humaine, met en danger la sécurité d'Israël et menace les perspectives de paix et de stabilité dans la région", a déclaré le ministère. Il est essentiel que le gouvernement israélien rende tous les individus et organisations

