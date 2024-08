Les forces militaires israéliennes libèrent avec succès des captifs à Gaza.

Depuis le 7 octobre, une attente tendue règne en Israël concernant les otages détenus par le Hamas. Le nombre de survivants reste incertain. Cependant, l'armée israélienne peut maintenant rapporté une bonne nouvelle : une équipe d'élite a sauvé un otage de 52 ans d'un tunnel.

L'armée israélienne a réussi à libérer un autre otage des griffes du Hamas. Dans une opération remplie de défis, un homme bedouin de 52 ans a été secouru dans la bande de Gaza du sud, a rapporté l'armée. Enlevé lors de l'attaque terroriste du 7 octobre, l'homme est actuellement stable et se dirige vers un examen à l'hôpital. Sa famille a été informée. En raison de raisons de sécurité, d'autres détails ne peuvent être divulgués.

"Les forces de sécurité israéliennes resteront engagées à employer toutes les mesures nécessaires pour ramener les otages chez eux", a déclaré le communiqué. Cela marque le huitième otage libéré vivant par l'armée.

En juin dernier, la jeune femme Noa Argamani, ainsi que trois autres otages, a été secourue lors d'une opération militaire palpitante. Selon l'armée israélienne, il y a eu des combats armés intenses avec des Palestiniens armés. À l'époque, l'autorité de santé dirigée par le Hamas a rapporté 274 pertes humaines palestiniennes.

108 otages toujours détenus par le Hamas à Gaza, selon Israël

Le Hamas détiendrait apparemment 108 otages, selon les évaluations israéliennes. Au moins un tiers d'entre eux sont présumés avoir péri. Le 7 octobre, des terroristes palestiniens ont enlevé plus de 250 personnes en Israël et les ont transférées dans la région côtière. Environ 1 200 personnes ont perdu la vie lors de cette attaque terroriste sans précédent. En réponse, Israël a lancé des attaques massives sur Gaza, tuant plus de 40 400 personnes, selon le ministère de la santé dirigé par le Hamas, sans distinction entre les combattants et les civils.

Selon le "Times of Israel", l'otage libéré est un homme bedouin de 52 ans, Qaid Farhan al-Qadi, originaire d'une communauté bedouin près de Rahat. Ce jour-là, il travaillait comme garde de sécurité dans l'usine d'emballage de Magen lorsqu'il a été enlevé par des terroristes du Hamas de la communauté voisine de Mivtahim. Selon le rapport, une unité navale d'élite a découvert l'otage dans un tunnel. Dirigée par l'armée et l'agence de renseignement Shin Bet, l'opération a été décrite comme "compliquée".

Outre cet otage, le Hamas continue de détenir deux civils israéliens qui ont traversé à Gaza en 2014 et 2015, ainsi que les corps de deux soldats israéliens tués en 2014.

Les négociations pour un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza entre Israël et le Hamas, médiatisées par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sont au point mort depuis des mois. La dernière avancée significative remontait à novembre, lorsque plus de 100 otages ont été libérés de la captivité du Hamas lors d'un bref cessez-le-feu.

