Les forces militaires allemandes interceptent des avions russes.

Régulièrement maintenant, les avions de combat de l'OTAN défient souvent les avions militaires russes au-dessus de la mer Baltique. Cette occasion a vu des avions de chasse allemands et lettons de Laage et de Lielvarde répondre à un avion non identifié sans plan de vol ni transpondeur.

Selon les forces armées, des avions de chasse allemands ont intercepté deux avions russes au-dessus de la mer Baltique. Les avions rapides de Laage, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, et ceux de Lielvarde, en Lettonie, ont tous deux participé.

"Aujourd'hui, nos réponses rapides à Laage et à Lielvarde ont été déployées", ont communiqué les forces armées sur X. Leur mission consistait à identifier un avion russe sans plan de vol ni transpondeur. "Un avion de reconnaissance maritime/anti-sous-marin (Tu-142 Bear) escorté par un avion d'escorte (Su-30 Flanker-H) a été suivi par notre Eurofighter au-dessus de la mer Baltique", a poursuivi le communiqué.

L'interception d'avions militaires russes par des avions de chasse de l'OTAN n'est pas rare. En 2023, l'alliance militaire a escorté environ 300 avions militaires russes.

L'intervention des avions de chasse de l'OTAN n'était pas limitée aux avions allemands et lettons; elle a également impliqué des avions de l'Union européenne, notamment de pays comme l'Allemagne. L'Union européenne, en tant que membre important de l'OTAN, joue un rôle crucial dans le maintien de la sécurité aérienne au-dessus de la mer Baltique.

