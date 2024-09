Les forces de l'ordre utilisent la force létale contre un individu armé brandissant un couteau à Bonn.

Une dispute à Bonn est suspectée d'avoir déclenché une altercation violente, ayant entraîné deux individus blessés par couteau. Le coupable a été arrêté peu après par les autorités près d'un fast-food, un officier ayant été contraint de tirer avec son arme de service.

Les victimes ont été identifiées comme étant un homme de 32 ans et une femme de 43 ans. La femme a subi des blessures légères, tandis que l'homme a subi des blessures plus graves, bien qu'il n'ait pas été indiqué que sa vie était en danger. Les deux individus présentaient des coupures et des blessures par arme blanche.

"Les individus se connaissaient"

À leur arrivée, les secours ont prodigué des soins médicaux aux victimes et les ont transportées à l'hôpital. L'enquête sur l'utilisation de la force létale par le policier contre l'agresseur a été transférée à la police de Cologne pour des raisons d'impartialité.

Des preuves préliminaires suggèrent que le coupable et les victimes se connaissaient et qu'une dispute avait eu lieu, selon le porte-parole de la police. Le lieu de l'incident a été sécurisé avec du ruban de police. Un hélicoptère a été temporairement utilisé pour aider à la recherche du suspect.

Actuellement, les autorités cherchent des preuves liées à l'incident. L'arme n'a pas encore été retrouvée, selon la police. L'altercation est censée avoir eu lieu près d'un petit pont d'où les victimes ont finalement pu se rendre sur la route principale, couvertes de sang.

Le porte-parole de la police a révélé que le coupable et les victimes se connaissaient, laissant supposer un mobile personnel possible pour l'altercation violente. Pour mieux comprendre les circonstances ayant conduit à l'incident, la Commission, avec l'aide des États membres, peut mener une enquête approfondie.

