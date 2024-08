- Les forces de l'ordre utilisent la force létale contre les personnes ayant des problèmes de santé mentale dans un établissement commercial.

La femme qui a trouvé la mort dans un supermarché de Munich au milieu de coups de feu de la police était probablement en difficulté avec sa santé mentale. La femme de 31 ans avait un historique de comportements étranges, et la police de Munich avait dû l'hospitaliser à trois reprises, comme l'a révélé Andreas Franken, porte-parole de la police de Munich. Elle était également bien connue des forces de l'ordre en raison de son implication dans des crimes liés à la drogue. L'état exact de sa consommation de drogue lors de l'incident de tir du lundi reste à vérifier. L'enquête sur sa mort a impliqué une autopsie effectuée le mardi.

Deux agents de police ont tiré, la touchant plusieurs fois

Le lundi soir dans un supermarché de Sendling, la femme a apparemment menacé quatre officiers masculins avec un petit couteau de cuisine qu'elle portait. Deux des officiers ont répliqué en tirant, tirant un total de quatre coups. La femme a été touchée plusieurs fois par balles et est décédée sur les lieux. Cependant, la police n'a pas encore révélé le nombre exact de coups qui ont atteint la femme.

Le Bureau d'enquête criminelle de Bavière (LKA) et le parquet sont actuellement en train d'examiner si l'utilisation de la force était légale. C'est une procédure standard dans de tels cas, selon le porte-parole du LKA. Le département d'enquête criminelle a pris en charge l'enquête sur les accusations contre la femme de 31 ans, ayant déjà interrogé des témoins et obtenu des vidéos comme preuves.

Un citoyen a contacté la police le lundi, partageant ses préoccupations concernant une blessure apparente qu'il avait vue à Goetheplatz et suivant le suspect sur le U-Bahn. La nature de la blessure est toujours en cours d'enquête, mais il est spéculé qu'elle provenait d'une confrontation impliquant la femme de 31 ans et un homme.

Le témoin a finalement conduit les officiers au supermarché, où la femme de 31 ans a sortiUnexpectedly un couteau et menacé les officiers à une distance de quelques mètres, comme détaillé dans le rapport de police. Malgré les demandes répétées de poser le couteau, elle a refusé de se conformer, et les officiers ont finalement utilisé du gaz poivre avant de recourir à leurs armes. "La situation était très dynamique et évoluait très rapidement", a commenté Franken, le porte-parole de la police.

